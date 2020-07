Die Swiss Football League hat verschiedene Termine für die Relegation bekannt gegeben. Dabei kommt es auf den FC Sion an.

Legende: Duellieren sich mit Thun um Platz 8 Sion-Trainer Paolo Tramezzani und sein Team. Freshfocus

In der letzten Entscheidung der Saison duellieren sich der Neunte der Super League und der Zweite der Challenge League um den letzten Platz in der höchsten Liga. Sollte das achtplatzierte Sion seine Position verteidigen, finden die Spiele am 7. und 10. August jeweils um 18:15 Uhr statt.

Müssen die Walliser in die Barrage, werden die beiden Partien am 10. und 13. August (ebenfalls um 18:15 Uhr) ausgetragen. Grund hierfür ist, dass die Sittener am 6. August den Cup-Viertelfinal bei Rapperswil-Jona bestreiten.

Keine Auswärtstor-Regel

Neu ist zudem die Regelung bei Punktgleichheit nach beiden Partien: Wer in beiden Spielen am meisten Tore erzielt hat, ist Gesamtsieger. Auswärtstore haben so keinen höheren Wert mehr.

Bei erneutem Gleichstand von Punkten und Toren wird das Rückspiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Erzielen beide Klubs die gleiche Anzahl Tore in der Verlängerung, entscheidet ein Elfmeterschiessen nach dem Rückspiel über den Gesamtsieg.