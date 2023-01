2. Oktober: Alpstaeg greift in einem Interview mit dem SonntagsBlick Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer an: «Sie sind zu wenig demütig, zu wenig aktiv, zu wenig bescheiden. Sie müssen lernen, zu arbeiten.» Bald wird klar: Der Geschäftsmann will an der GV den gesamten Verwaltungsrat absetzen. 2. November: Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten ausserordentlichen Generalversammlung der FCL Holding AG gibt der FC Luzern bekannt: Die GV wird vom VR verschoben (auf den 21. Dezember, wie später beschlossen wird). Grund: Alpstaegs Abmachungen mit Minderheitsaktionär Bieri widersprechen seinen Plänen. 21. Dezember: Der FC Luzern holt an der GV zum Gegenschlag aus und zeigt Alpstaeg an: Das von Bernhard Alpstaeg im Januar 2015 vom FC Luzern-Ehrenpräsident Walter Stierli gekaufte Aktienpaket von 25 Prozent sei seinerzeit nicht ordnungsgemäss auf Alpstaeg übertragen worden. Dieser verliert dadurch die Mehrheit.