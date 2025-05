Legende: Spielt auch in der nächsten Saison zweitklassig Bellinzona mit Rilind Nivokazi. Freshfocus/Michela Locatelli

Die AC Bellinzona darf auch in der nächsten Saison in der Challenge League spielen. Wie die Swiss Football League (SFL) mitteilt, haben die Tessiner die Lizenz in 2. Instanz erhalten. Das Lizenzgesuch Schaffhausens wurde von der Rekursinstanz hingegen zurückgewiesen. Damit steigen die Munotstädter definitiv in die Promotion League ab.

Auch Kriens, das sportlich noch Chancen auf einen Aufstieg in die Challenge League hätte, wurde die Lizenz in 2. Instanz nicht erteit. Deshalb ist ein solcher für die Innerschweizer aktuell aber nicht möglich. Der Klub kündigte jedoch an, juristische Möglichkeiten zu prüfen, sollte der sportliche Aufstieg am Samstag gelingen.

Bellinzona überzeugt Rekursinstanz

Die Dossiers der drei Klubs waren am 28. April von der Lizenzkommission der SFL wegen Nichterfüllung der finanziellen Kriterien oder aus Verfahrensgründen abgelehnt worden. Bellinzona legte zusätzliche Elemente vor, die die Rekursinstanz dazu bewogen, dem Verein die Lizenz zu erteilen.

Challenge League