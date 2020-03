Mindestens drei Wochen ohne Ernstkampf bedeuten für die Klubs in der Super League eine ungewohnte Herausforderung.

Legende: Testet mit YB gegen Kriens und Winterthur Trainer Gerardo Seoane. Freshfocus

Viele Super-League-Klubs intensivieren die Trainings oder bauen sie aus. Zudem häufen sich die Ankündigungen für Freundschaftsspiele. Meister YB beispielsweise wird in den kommenden Tagen zwei Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen.

Testspiele Young Boys 6. März, 15:00 Uhr YB - SC Kriens 13. März, 15:00 YB - FC Winterthur

Bereits ein erstes Testspiel vor leeren Rängen absolviert hat der FC Luzern. Die Luzerner gewannen am Dienstag gegen den FC Winterthur mit 1:0. Der FC St. Gallen bestreitet am Samstag in Vaduz ein erstes Testspiel. Beim FC Zürich, Lugano, Sion und Xamax läuft die Planung der Testspiele.

Servette verschiebt 130-Jahre-Feier

Der Tabellen-Vierte Servette bestreitet am Samstag ein erstes Testspiel gegen Challenge-League-Leader Lausanne-Sport. Gleichzeitig hat der Klub bereits mitgeteilt, die 130-Jahre-Festivitäten vorzeitig zu verschieben, um eine kurzfristige Absage zu verhindern. Ursprünglich war die Feier für das Heimspiel gegen YB am 22. März geplant gewesen. Wann die Feier nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

