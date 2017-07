Thun drückt, Sion siegt

Heute, 17:53 Uhr

Sion ist mit einem glücklichen 1:0-Sieg in Thun in die neue Super-League-Saison gestartet. Das Tor erzielte Moussa Konaté in der 28. Minute.

Konatés Tor gegen Thun 0:25 min, vom 23.7.2017 Thuns Marc Schneider startet mit einer Heimniederlage in seine Cheftrainer-Karriere.

Dafür gibt der letztjährige Lugano-Erfolgscoach Paolo Tramezzani einen siegreichen Einstand mit Sion.

Moussa Konaté erzielt sein 90. Super-League-Tor. Er startet bei Ballabgabe von Assistgeber Kévin Constant an der Grenze zum Offside.

Thuns neue Nummer 1, Francesco Ruberto, trifft beim Gegentor keine Schuld.

FCT-Captain Dennis Hediger schwächt sein Team mit einer gelb-roten Karte in der 73. Minute.

Thuns Nuno Da Silva trifft kurz vor Schluss nur die Torumrandung.

