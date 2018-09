Viele staunten nicht schlecht, als der FC Thun Mitte August die Vertragsverlängerung mit Dejan Sorgic bekannt geben konnte. Der Stürmer hatte zu diesem Zeitpunkt nach 4 SL-Spielen bereits 3 Tore auf dem Konto und das Interesse von Klubs aus Japan, Russland, Israel und der Türkei geweckt.

Mit diesen Angeboten habe sich Sorgic jedoch nicht wirklich beschäftigt. Zu gut weiss er, was ihm beim FC Thun geboten wird. Ausserdem hätten ihn der mühsame Weg in den Profifussball und die vielen Verletzungen gelehrt, keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen.

Durchbruch trotz Verletzungen

Seine Karriere wurde bisher durch Rückschläge wegen Verletzungen und den Kampf um einen Profivertrag geprägt. Vom FC Luzern führte ihn der Weg via FC Schaffhausen, eine kurze vereinslose Phase und den SC Kriens nach Thun, wo er den Durchbruch trotz Verletzungen endgültig meisterte.

Alleine in der vergangenen Spielzeit musste der verletzungsanfällige Sorgic 3 Pausen einlegen.

Erst stoppte ihn eine Muskelzerrung zu Beginn der Saison.

Dann fiel er kurze Zeit später mit Adduktorenproblemen aus.

Zu Beginn der Rückrunde musste er erneut wegen einer Zerrung im Oberschenkel pausieren.

«Dass ich verletzungsfrei bleibe, ist für mich das Wichtigste. Dann kann ich mich aufs Toreschiessen konzentrieren», meint der 29-Jährige unlängst gegenüber dem Berner Oberländer.

Eiskalt vor dem Tor

In dieser Saison blieb er bisher verletzungsfrei und tatsächlich: In 7 Spielen erzielte er bereits 5 Tore, führt zusammen mit 2 YB-Spielern die Torschützenliste an.

Gegen GC hat er am Dienstag die Möglichkeit, sich zum alleinigen Leader des Torschützen-Klassements zu schiessen. Werden da Angebote aus dem Ausland nicht doch noch interessant? Reizen würde ihn ein solches Abenteuer irgendwann schon, meint er. Um jeden Preis müsse er jedoch den FC Thun nicht mehr verlassen, weil dort für ihn alles passe.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 22.09.2018 22:30 Uhr