Der FC Zürich erledigt mit dem diskussionslosen 5:1 zuhause gegen Sion die Pflicht und kann damit bereits am Sonntag Meister werden.

Der Titel des FCZ ist dann fix, wenn Basel zuhause gegen Luzern verliert (Spielbeginn ist um 16:30 Uhr).

Beim souveränen Auftritt überzeugen die Zürcher durch ihre Blitzstarts – und dürfen auch über ein Traumtor von Fabian Rohner jubeln.

Als Schiedsrichter Alain Bieri die Partie im Letzigrund nach 93 Minuten abpfiff, gab es kein Halten mehr. Spieler und Staff lagen sich nach dem 5:1 gegen Sion in den Armen und feierten mit den knapp 15'000 Fans einen weiteren grossen Sieg. War es schon eine verfrühte Meisterparty? Gut möglich. Denn: Verliert das zweitplatzierte Basel am Sonntag das Heimspiel gegen Luzern (16:30 Uhr), ist der erste FCZ-Titel seit 2009 Tatsache. Bei dieser Konstellation könnte das Team von André Breitenreiter 5 Spieltage vor Schluss nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Der FCZ setzt zur Gala an

Der Auftritt des FCZ verkam am Ende zu einem Schaulaufen. Und einmal mehr bewies Coach Breitenreiter ein goldenes Händchen: In der 64. Minute schickte er Aiyegun Tosin aufs Feld, eine knappe Viertelstunde später war der Nigerianer bereits Doppeltorschütze. Er erzielte die Tore zum 5:1-Endstand.

00:48 Video Tosin schenkt Sion 2 weitere Treffer ein Aus Sport-Clip vom 23.04.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Was so perfekt endete, hatte gleichermassen ideal begonnen. Nach nicht einmal 2 Minuten führte das Heimteam bereits: Wesley «bediente» mit seinem Fehlpass Antonio Marchesano, der Wilfried Gnonto in Szene setzte. Der Italiener scheiterte zweimal an Sion-Hüter Kevin Fickentscher, Assan Ceesay stand aber goldrichtig und netzte zur Führung ein.

Für das Highlight der Partie war wenig später Fabian Rohner besorgt. Der 23-Jährige nahm eine massgenaue Flanke von Ousmane Doumbia in bester Van-Basten-Manier direkt und machte mit seinem sehenswerten Volley-Treffer den frühen Doppelschlag perfekt.

00:59 Video Ein Tor wie ein Gedicht: Rohner mit herrlicher Direktabnahme Aus Sport-Clip vom 23.04.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Obwohl Sion nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Dimitri Cavaré verkürzen konnte, liefen die Zürcher nie Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben. Auch, weil ihnen ähnlich wie in der 1. Halbzeit nach der Pause ein Blitzstart gelang. Fidan Aliti stellte den Zwei-Tore-Vorsprung in der 50. Minute wieder her.

So geht's weiter

Sollte der FCB am Sonntag nicht verlieren und der Titel damit noch nicht in trockenen Tüchern sein, könnten die Zürcher Verpasstes nächste Woche ausgerechnet in Basel nachholen. Am Sonntag, 1. Mai gastiert das Breitenreiter-Team im St. Jakob-Park. Sion, das in Sachen Abstieg noch nicht aus dem Schneider ist, empfängt dann YB.