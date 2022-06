In gut 3 Wochen startet Schweizer Meister Zürich in die neue Saison. SRF hat den FCZ im Trainingslager im Allgäu besucht.

Die Sommerpause war auch für den neuen Schweizer Meister kurz. Bloss einen Monat nach der grossen Party auf dem Helvetiaplatz schwitzen die Spieler bereits wieder im Trainingslager im Allgäu. Das aus gutem Grund, denn für den FCZ geht es in der Saison 2022/23 gleich mit wichtigen Partien los. Am 16. Juli gastiert man zum Auftakt bei den Young Boys, danach gilt es in der Quali zur Champions League ein erstes Mal ernst.

Die acht Tage im Örtchen Weiler bieten dem neuen Coach Franco Foda Gelegenheit, erstmals intensiv mit seiner Mannschaft zu trainieren, hatte er doch zum Trainingsauftakt in Zürich krankheitshalber gefehlt. «Ich konnte die Mannschaft bereits etwas näher kennenlernen, sie macht einen guten Eindruck auf mich», sagt der 56-Jährige und ergänzt: «Die Spieler sind sehr lernwillig und wissbegierig. Die Intensität im Training stimmt auch – mein Eindruck ist sehr positiv.»

Wir müssen seine Spielphilosophie lernen und verstehen.

Auch Blerim Dzemaili, FCZ-Idol und mit 36 Jahren der grosse Routinier, konnte dieser Tage erste Eindrücke vom neuen Chef sammeln. Der ehemalige Schweizer Natispieler sagt: «Franco Foda ist wie André Breitenreiter sehr kommunikativ, und auch ihm liegt der Teamgeist sehr am Herzen.»

Dzemaili streicht die Wichtigkeit der Trainingswoche im Allgäu hervor. Mit einem neuen Coach sei jede Einheit doppelt entscheidend. Denn: «Wir müssen seine Spielphilosophie lernen und verstehen.» Foda legt grossen Wert auf «Aktivität im Spiel», wie der Deutsche ausführt. Und zwar sowohl bei eigenem Ballbesitz, wie auch dann, wenn der Gegner das Leder hat.

In Sachen Aufstellung hat Foda nicht alles über den Haufen geworfen beim Meister. Es wird vorerst weiter im 3-5-2-System agiert. «Aber wir haben in der Vorbereitung versucht, die Dinge weiterzuentwickeln. Eine gewisse Flexibilität im Spiel ist wichtig», so Foda.

Dzemailis Traum von der Champions League

Auch wenn das Kader einige gewichtige Veränderungen erfahren hat und zudem der Abgang von Wilfried Gnonto im Raum steht, bleiben die Ambitionen der Zürcher hoch. In der Meisterschaft will man im Titelrennen wieder dabei sein, zudem lockt das internationale Geschäft.

Zwar ist der Weg in die Champions League lang, der FCZ muss drei Runden überstehen. Doch für Dzemaili ist der Europacup ein grosses Ziel: «Der FC Zürich muss wieder international spielen. Der Meistertitel hat eine sehr grosse Bedeutung. Aber wenn wir europäisch spielen können, hätte er eine noch grössere Bedeutung.» Ob es für die «Königsklasse» reicht, weiss der Routinier noch nicht. Doch die CL ist das Ziel.