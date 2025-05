Taulant Xhaka sorgt an der Meisterfeier für einen Eklat – nun reagiert der FC Basel mit einem Communiqué.

Taulant Xhaka hat sich am Sonntagabend an der Meisterfeier des FC Basel mehrere Aussetzer geleistet. Der 34-Jährige, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, zündete eine Pyro-Fackel, die ihm von den Fans zugeworfen wurde. Ein Video zeigt, wie er vorher die Fans mit Handzeichen darum gebeten hat.

Im Verlauf der Feier stimmte Xhaka auch Schmähgesänge gegen den FCZ und GC an. Unter anderem skandierte er auf dem Balkon «Tod und Hass dem FCZ». Zudem machte er bei «Scheiss-Polizei»-Gesängen der Fans mit.

Am Montag reagierte der FC Basel auf die Aktionen seines Spielers. In einer Mitteilung heisst es, dass die Schmähgesänge die Klubwerte des FC Basel «deutlich verletzen. Der FCB verurteilt beide Aktionen seines Spielers scharf. Auch in Momenten der Ausgelassenheit haben derartige Verletzungen der Klubwerte keinen Platz.»

Interne Sanktionen angekündigt

Und weiter: «Die skandierten Schmährufe waren geschmacklos und der FC Basel distanziert sich in aller Deutlichkeit von den getätigten, primitiven Aussagen. Der Klub entschuldigt sich bei der Öffentlichkeit für die nicht wahrgenommene Vorbildfunktion und auch bei den beiden Zürcher Fussballklubs für diese Verfehlung. Der Vorfall wird eine interne, noch zu definierende Sanktion nach sich ziehen.» Für das Abbrennen der Fackel wird Xhaka eine Busse zahlen müssen.

Ich entschuldige mich vor allem beim FCZ und bei GC in aller Form für diese Entgleisung.

Auf der Webseite des FCB wird auch Xhaka zitiert, der sich für sein Verhalten entschuldigte: «Es tut mir sehr leid, was ich gestern Abend an der spontanen Meisterfeier getan und gesagt habe, ich entschuldige mich vor allem beim FCZ und bei GC in aller Form für diese Entgleisung. Nach acht Jahren ohne Titel und kurz vor meinem bevorstehenden Karriereende kochten bei mir die Emotionen komplett über – das rechtfertigt aber nicht meine grenzüberschreitenden Äusserungen.»