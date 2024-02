Die Torjägerkanone könnte in dieser Saison so «billig» wie noch nie vergeben werden.

Legende: Kann sich einer dieser 3 im Rennen um die Torjägerkrone absetzen? Antonio Marchesano und Jonathan Okita gastieren mit dem FCZ am Sonntag beim FC Lugano mit Zan Celar. Alle drei stehen bei 9 Ligatreffern. SRF

Chris Bedia erzielte vergangene Spielzeit 12 Tore für Servette und damit die fünftmeisten der Saison 2022/23. Aktuell führt er die Super-League-Torschützenliste mit 10 Treffern an. Allerdings wechselte der Ivorer im Winter weg von Servette zu Union Berlin in die Bundesliga.

Hinter Bedia liegen nach 24 gespielten Runden 5 Spieler bei 9 Toren, darunter der ebenfalls abgewanderte Jean-Pierre Nsame. Die beste Quote weisen dabei Antonio Marchesano und Zan Celar auf (0,41 Tore pro Spiel). Halten sie diese bis zum Saisonende aufrecht und absolvieren alle verbleibenden Spiele, kommen sie nach 38 Partien auf aufgerundete 15 Tore.

85-jähriger Tiefstwert

15 Tore – so wenige Tore reichten bisher erst einmal in der Geschichte der eingleisigen höchsten Spielklasse (seit 1933), um sich die Torschützenkrone aufzusetzen. Und das liegt erst noch eine gute Weile zurück: In der Saison 1938/39 traf Torschützenkönig Josef Artimovics 15 Mal für den FC Grenchen, allerdings in bloss 22 Spielen.

Den Negativrekord seit Einführung der Super League hält Albian Ajeti. In der Saison 2017/18 wurde er mit 17 Toren bester Torschütze der Liga. Vor ihm erzielte zuletzt Peter Risi ein Torschützenkönig weniger Tore; 16 an der Zahl waren es in der Nationalliga-Saison 1978/79.

Legende: Auch er wusste, wo das Tor steht Peter Risi im FCZ-Trikot. KEYSTONE/Str

«Normaler» Toreschnitt, viele Torschützen

Es ist jedoch keineswegs so, dass in dieser Saison besonders wenige Tore erzielt wurden. Schliesslich fielen in dieser Saison pro Partie im Durchschnitt 3,01 Tore, seit 2014 gab es 5 Mal einen gleich hohen oder tieferen Wert.

Viele Spieler teilen sich die Tore heuer also auf. Alle 12 Teams haben in der laufenden Saison bereits mindestens 11 verschiedene Torschützen in ihren Reihen. Ausserdem erzielten nach 144 absolvierten Spielen bereits 162 Spieler mindestens ein Tor. Höchstwert in den vergangenen 10 Jahren – allerdings bei 10 statt 12 Mannschaften – sind 159 Torschützen in der Saison 2021/22. Damals nach jeweils 180 absolvierten Spielen.

Saison Tore/Spiel Anz. Torschützen Toptorschütze 14/15 2,87 137 22 (Gashi) 15/16 3,14 141 19 (Dabbur) 16/17 3,23 141 20 (Doumbia) 17/18 3,01 148 17 (Ajeti) 18/19 3,06 144 24 (Hoarau) 19/20 3,01 139 32 (Nsame) 20/21 2,86 144 19 (Nsame) 21/22 3.25 159 22 (Siebatcheu) 22/23 2,98 147 21 (Nsame) 23/24* 3,01 162 10 (Bedia)

Am Sonntag treffen 3 der 9-Tore-Männer direkt aufeinander: Celars FC Lugano empfängt den FC Zürich mit Jonathan Okita und Marchesano. Neben individuellen Statistiken geht es in dieser Partie weiterhin um die Plätze in der «Championship Group». Lugano weist als 5. nur einen Punkt Vorsprung auf den 7. Winterthur auf, der Gast aus Zürich liegt mit 5 Punkten Vorsprung auf Lugano auf dem 3. Platz.

Der vierte im Bunde mit 9 Saisontreffern ist übrigens Kaly Sène. Er bekommt es mit Lausanne-Sport ebenfalls am Sonntag mit dem FC Winterthur zu tun.