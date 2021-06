Legende: André Moreira GC zählt in Zukunft auf seinen Rückhalt. imago images

Ein Portugiese und ein Slowake für GC

Die Grasshoppers rüsten sich weiter für ihre Rückkehr in die Super League. Auf der Torhüter-Position setzen sie künftig auf den 25-jährigen Portugiesen André Moreira. Er war zuletzt in seiner Heimat bei Belenenses engagiert und gehörte auch schon dem Kader von Atletico Madrid an. Zudem wird Christian Herc von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet. Der Slowake war zuletzt nach Karvina ausgeliehen. Beide unterschrieben einen Vertrag bis 2023.

Douline zu Servette

Servette hat sich für die nächsten zwei Saisons die Dienste des Franzosen David Douline gesichert. Der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler war zuletzt in seiner Heimat für Rodez tätig und wechselt ablösefrei. In der abgelaufenen Saison erzielte Douline für den französischen Zweitligisten in 31 Spielen 3 Tore.

Lausanne-Sport leiht Duo aus

Lausanne-Sport hat die Verträge mit den Eigengewächsen Stéphane Cueni (20) und Florian Hysenaj (19) langfristig verlängert. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, leihen die Waadtländer den Mittelfeldspieler und den kosovarischen Stürmer für die kommende Saison in die Challenge League zu Lausanne-Ouchy aus.