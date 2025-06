Per E-Mail teilen

Legende: Von YB zu Manchester City Iman Beney. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Das 18-jährige Nati-Talent Iman Beney verlässt YB und wechselt auf die kommende Saison zu Manchester City in die englische Women's Super League.

Die gebürtige Walliserin hat seit vier Jahren für YB gespielt und im Sommer den Meistertitel gefeiert.

Beney wird die erste Schweizerin sein, die für Manchester City spielt.

Grosser Karriereschritt für Iman Beney: Die 18-Jährige wechselt von Schweizer Meister YB nach England zu Manchester City. Am Sonntagmorgen hatte sie sich via Instagram von den Bernerinnen verabschiedet, am Nachmittag wurde dann der neue Klub bekannt.

«Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und kann es kaum erwarten, bis es losgeht», wird Beney auf der Klub-Webseite zitiert. Manchester City sei der beste Ort, um sich persönlich weiterzuentwickeln, erklärte sie weiter. Gleichzeitig dankte sie auch nochmals YB, wo sie in den vergangenen 4 Jahre gespielt hatte und vor wenigen Wochen den Meistertitel feiern durfte.

EM steht bevor

Beney wird die erste Schweizerin überhaupt sein, die für ManCity spielt – bei den Männern ist mit Manuel Akanji ebenfalls ein Schweizer aktiv. Vor den ersten Einsätzen in der englischen Topliga steht für die Walliserin aber noch die Heim-EM mit der Schweizer Nati an.