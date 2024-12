Legende: Nach über 11 Jahren zurück in der Schweiz Steven Zuber. zvg

Der 56-fache Nationalspieler Steven Zuber wechselt auf die Rückrunde hin von AEK Athen zum FC Zürich.

Der 33-Jährige kehrt damit nach über 11 Jahren in die Schweiz zurück.

Der Offensivmann unterschrieb beim FCZ einen Vertrag bis 2026.

Nach elf Jahren im Ausland kehrt Steven Zuber in die Schweiz zurück. Der Offensivspieler unterschrieb beim FC Zürich einen Vertrag bis 2026. Zuletzt spielte der 33-Jährige in Griechenland bei AEK Athen.

Der Zürcher lief insgesamt 56 Mal für die Schweizer Nati auf und stand auch im EM-Kader 2024 (zwei Teileinsätze). Im Herbst wurde Zuber von Murat Yakin indes nicht für die Nati-Zusammenzüge aufgeboten. Dies auch, weil er bei AEK nicht mehr erste Wahl war. Zuber kam in der laufenden Saison nur zu fünf Einsätzen.

Zuber wurde bei GC gross

Zuber löste seinen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag in der griechischen Hauptstadt vorzeitig auf und schliesst sich nun dem FCZ an, wo sein ehemaliger Berater Milos Malenovic als Sportchef fungiert. Zuber gehörte dem GC-Nachwuchs an und schaffte bei den «Hoppers» den Sprung in die Super League.

Das Projekt beim FC Zürich überzeugt mich sehr.

Nach insgesamt 146 Partien für den Stadtrivalen des FCZ schloss sich Zuber 2013 ZSKA Moskau an. Danach folgten drei Engagements in der Bundesliga (Hoffenheim, Stuttgart und Frankfurt), ehe Zuber 2021 zu AEK Athen wechselte.

«Ich hatte hervorragende Gespräche mit dem Präsidenten-Ehepaar Canepa und mit Sportchef Milos Malenovic. Ich freue mich trotz vielen anderen Angeboten aus dem Ausland nun in die Schweiz zurückzukehren, da mich das Projekt beim FC Zürich sehr überzeugt», wird Zuber in der Medienmitteilung des FC Zürich zitiert.