Transfercoup von Sion: Kasami kommt für 3 Jahre

Der Schweizer Internationale Pajtim Kasami wechselt von Olympiakos Piräus in die Super League zum FC Sion. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bis 2020.

Der FC Sion rüstet weiter auf. Nach Salih Uçan verpflichten die Walliser nun auch Pajtim Kasami. Der 25-Jährige gerhörte während den letzten drei Jahren Olympiakos Piräus, war in der vergangenen Rückrunde jedoch an den englischen Zweitligisten Nottingham Forest ausgeliehen. Bei Sion erhält Kasami einen Vertrag bis 2020.

Für dieses Tor wurde Kasami für den Puskas Award 2014 nominiert

Für Kasami ist es eine Rückkehr in die Super League. Seine bisherigen Stationen in der höchsten Schweizer Liga waren Bellinzona (2009/2010) und Luzern (2012/2013), wo er insgesamt auf 26 Einsätze kam.

Noch eine Mittelfeldverstärkung

Kasami ist nicht der einzige Neuzugang der Sittener am Donnerstag. Der Türke Salih Uçan stösst auf Leihbasis bis Saisonende zum Super-League-Siebten. Zuletzt spielte Uçan, der im zentralen offensiven Mittelfeld agiert, in seiner Heimat für Fenerbahçe Istanbul. Vor 4 Jahren kam der 23-Jährige zu seinem ersten und bisher einzigen Auftritt in der Nationalmannschaft der Türkei.