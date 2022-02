Am letzten Tag der internationalen Transfer-Periode sind die Schweizer Klubs nicht untätig geblieben.

Transfers in der Super League

Legende: Kehrt der Westschweiz den Rücken Grejohn Kyei. Keystone

Servettes Kyei wechselt nach Clermont

Servette verliert seinen Stürmer Grejohn Kyei. Der 26-jährige Franzose kehrt in die Ligue 1 zurück. Er unterschrieb beim Tabellen-15. Clermont einen Vertrag bis Ende Saison. Kyei war vor zweieinhalb Jahren von Stade Reims zu den Genfern gestossen. In 82 Partien erzielte er 25 Tore. Sein Vertrag bei Servette wäre im Sommer ausgelaufen.

Sion verpflichtet Benito ...

Loris Benito hat nach seiner Vertragsauflösung mit Girondins Bordeaux Ende August wieder einen Klub gefunden. Der 30-jährige Linksverteidiger unterschrieb mit dem FC Sion einen über eineinhalb Saisons gültigen Vertrag. In der Super League spielte Benito bereits für die Young Boys, den FC Zürich und Aarau. Für die Schweizer Nationalmannschaft lief er 13 Mal auf (ein Tor). Dank diesem Transfer erhält der Aargauer die Chance, sich wieder in den Kreis der Nati zu spielen.

... und holt auch Berardi

Neben Benito nahm der FC Sion auch den früheren Schweizer Nachwuchs-Internationalen Gaetano Berardi bis Ende Saison unter Vertrag. Der 33-jährige Tessiner Verteidiger war zuletzt wie Benito vereinslos, nachdem sein Vertrag im vergangenen Sommer bei Leeds United nicht verlängert worden war.

Winter-Transfers in der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz ist das Transfer-Fenster noch bis zum 15. Februar geöffnet. Lokal ausgebildete Spieler unter 21 Jahren dürfen gar noch bis Ende März den Klub wechseln.

St. Gallen muss Youan ziehen lassen

Der FC St. Gallen gibt seinen aktuell besten Torschützen ab. Der Franzose Élie Youan wechselt leihweise bis Ende Saison in die höchste belgische Liga zu Mechelen. Danach besitzen die Belgier eine Kaufoption. Youan spielte seit September 2020 für St. Gallen. In 53 Spielen gelangen dem 22-Jährigen 12 Tore und 11 Vorlagen. Im bisherigen Saisonverlauf war er mit 6 Treffern der beste St. Galler Torschütze in der Super League.

Jordao leihweise zu GC

Die Grasshoppers verstärken ihr Mittelfeld weiter: Von den Wolverhampton Wanderers leihen die Zürcher bis Ende Saison den Portugiesen Bruno Jordao aus. Der 23-jährige Mittelfeldspieler hatte 2019 für berichtete 6 Millionen Pfund von Lazio Rom zu Wolverhampton gewechselt. In der letzten Saison war er an den portugiesischen Erstligisten FC Famalicao ausgeliehen gewesen.

Legende: Neuer Mann bei den «Hoppers» Bruno Jordao spielt künftig für GC. Imago

Lausanne verpflichtet Franzosen

Lausanne-Sport hat den französischen Mittelfeldspieler Adrien Trebel verpflichtet. Der 30-jährige stösst auf Leihbasis bis Ende Saison vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht zum Tabellenvorletzten der Super League. Trebel bestritt 136 Spiele in der höchsten Liga Belgiens und verbuchte dabei 8 Tore und 20 Vorlagen.