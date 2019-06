Xamax schafft dank einem 5:4 im Penaltyschiessen bei Aarau den Klassenerhalt.

Die Neuenburger machen im Barrage-Rückspiel die 0:4-Hypothek wett.

Aarau lässt sich vor der Pause überrumpeln und kassiert innert 17 Minuten 3 Gegentore.

Das Barrage-Hinspiel zuhause 0:4 verloren, der Topskorer für die Reprise gesperrt. In anderen Worten: Die Ausgangslage für Xamax war schier aussichtslos. Doch plötzlich waren auf dem Brügglifeld 45 Minuten gespielt und die Anzeigetafel wies ein 3:0 für die Gäste aus. Der Klassenerhalt lag in der Luft, Aarau wankte bedenklich.

Welche Worte FCA-Coach Patrick Rahmen in der Halbzeitpause auch wählte: Es schienen die richtigen gewesen zu sein. Seine Equipe wirkte fortan wacher, übernahm das Spieldiktat.

Das Tor fiel indes auf der anderen Seite: Geoffrey Tréand versetzte aus dem Nichts mit dem 4:0 (72.) das Brügglifeld in Schockstarre (siehe Video ganz oben). Ausgerechnet Tréand, der 2017 von Aarau zu den Romands gewechselt hatte. Marco Schneuwly vergab hingegen in der Schlussminute aus wenigen Metern den Matchball für den Challenge-Ligisten.

Aarauer Alu-Pech, Neuenburger Penalty-Sieg

Die Gastgeber blieben in der Verlängerung das aktivere Team. Gianluca Frontino bekundete bei seinem Schlenzer an den Pfosten viel Pech. Auch Petar Misic (100.) scheiterte nur knapp.

So musste das Penaltyschiessen über die Ligazugehörigkeit entscheiden. Dort versagten Aaraus Elsad Zverotic gleich als erstem Schützen die Nerven. Er scheiterte an Laurent Walthert. Weil anschliessend sämtliche Akteure ihre Versuche verwerteten, avancierte Zverotic zum tragischen Helden.

Dreifach-Schlag nach aggressivem Auftakt

In einer gehässigen Startphase mit 7 gelben Karten (11 nach 90 Minuten) ging es drunter und drüber. Aarau tat sich mit der harten Gangart schwer. Mit einem Dreifach-Schlag innert 17 Minuten hatte sich Xamax die Hoffnung auf den Klassenerhalt in Halbzeit 1 zurückgeholt:

21. Minute: Giuseppe Leo will den Ball aus der Gefahrenzone dreschen, trifft dabei aber den Fuss von Gaëtan Karlen. Den fälligen Penalty verwandelt Geoffroy Serey Dié abgebrüht.

Giuseppe Leo will den Ball aus der Gefahrenzone dreschen, trifft dabei aber den Fuss von Gaëtan Karlen. Den fälligen Penalty verwandelt Geoffroy Serey Dié abgebrüht. 29. Minute: Die Aarau-Defensive bleibt verwundbar. Nach einem Eckball steigt Marcis Oss am höchsten und nickt zum 2:0 ein.

Die Aarau-Defensive bleibt verwundbar. Nach einem Eckball steigt Marcis Oss am höchsten und nickt zum 2:0 ein. 38. Minute: Im Hinspiel glänzte der Challenge-Ligist mit Effizienz. Nun tut es ihm das Team aus Neuenburg gleich. Wieder eine Ecke, wieder lassen sich die Vorderleute von Keeper Djordje Nikolic zu Statisten degradieren. Torschütze diesmal: Kemal Ademi.

Henchoz und die Genugtuung

Ein veritables Happy End stellte die Geschichte für Stéphane Henchoz dar. Der Xamax-Trainer schaffte in seiner letzten Partie an der Neuenburger Seitenlinie das Unmögliche. Der Vertrag des künftigen Sion-Trainers war nicht verlängert worden, obwohl er am Ursprung des Aufschwungs der Xamaxiens gestanden war.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 23.05.2019, 22:20 Uhr