Die Innerschweizer müssen im Sommer ihren Captain ziehen lassen: Ardon Jashari schliesst sich dem FC Brügge an.

Legende: Auf zu neuen Ufern Ardon Jashari. Freshfocus/Martin Meienberger

Der 21-jährige Ardon Jashari verabschiedet sich aus Luzern und wechselt nach Belgien. Der Schweizer Klub bestätigte am Mittwochnachmittag entsprechende Gerüchte. Der Mittelfeldregisseur, der beim FCL noch einen Vertrag bis 2026 besessen hatte, wechselt auf kommende Saison zum FC Brügge in die höchste belgische Liga. Beim 18-fachen belgischen Meister unterschreibt er einen Vierjahresvertrag.

Sportlich werde die Absenz dem FC Luzern wehtun, so Sportchef Remo Meyer, dennoch «freuen wir uns mit und für Ardon, dass er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann».

Jashari, der die Luzerner Jugendabteilung durchlaufen hatte, spielte seit Januar 2022 für die erste Mannschaft. Später wurde er bei den Innerschweizern zum jüngsten Captain in der Klubgeschichte ernannt. In der laufenden Saison kam er zu 33 Einsätzen, in denen er 6 Tore erzielte und 4 vorbereitete.