Basel setzt sich in der 25. Runde der Super League in Lugano mit 2:0 durch.

Fjodor Tschalow bringt den FCB früh in Führung, Darian Males macht in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Dank dem Auswärtssieg festigt der FCB Rang 3 und schliesst punktemässig zu YB auf.

Ein begeisternder Sieg war es nicht für den FCB, dafür aber ein sehr wichtiger. Für die Spieler, speziell aber auch für den Trainer. Im dritten Anlauf hat es für Interimscoach Guillermo Abascal mit dem ersten Vollerfolg geklappt – dies ausgerechnet in Lugano, wo er 2018 seine ersten Erfahrungen als Super-League-Trainer gesammelt hatte.

Tschalow kommt in Fahrt

Die Basis zum Gewinn der 3 Punkte legten die Basler schon früh. Nach schwachen ersten 5 Minuten schlugen die Gäste bei der ersten nennenswerten Offensivaktion gleich zu. Der agile Liam Millar liess auf der linken Seite auf dem Weg in den Sechzehner mehrere Lugano-Spieler wie Slalom-Stangen stehen. Zwar wurde der FCB-Kanadier kurz vor dem Abschluss noch von Jonathan Sabbattini geblockt. Der Abpraller landete aber direkt vor Fjodor Tschalow, der den Ball in der 9. Minute gekonnt in die Maschen drosch. Für den russischen Winter-Neuzugang von Basel war es der dritte Treffer in den letzten zwei Spielen.

00:42 Video Tschalow haut den Ball zur Basler Führung unter die Latte Aus Sport-Clip vom 06.03.2022. abspielen

Viel Spielanteile, nicht Zählbares

Mit der Führung im Rücken erlangte der FCB immer mehr die Spielkontrolle, Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten Mangelware. In der zweiten Halbzeit überliess Basel den Ball vermehrt den Luganesi. Diese wussten aber nur selten etwas Konstruktives damit anzufangen. Mattia Bottani kam dem Ausgleich für das Heimteam am nächsten, der zur Pause eingewechselte Angreifer sah seinen Abschluss im Strafraum aber noch von Heinz Lindners Fingerspitzen pariert (51.).

Am Ende hatte Lugano zwar total neun Abschlüsse zu verzeichnen, nur zwei davon jedoch auf das Tor. Basel seinerseits agierte in der Defensive kompakt und in der Offensive effizient. In der Nachspielzeit machte Joker Darian Males auf Zuspiel von Sebastiano Esposito mit dem 2:0 alles klar.

00:39 Video Males entscheidet die Partie in Lugano Aus Sport-Clip vom 06.03.2022. abspielen

Basel distanziert Lugano

Dank dem Auswärtssieg im Cornaredo baut Basel seinen Vorsprung auf das viertplatzierte Lugano auf 5 Punkte aus. Gleichzeitig rückt der FCB den Young Boys auf die Pelle, beide Teams haben bei gleicher Anzahl Spiele neu 44 Punkte auf dem Konto.

Für Basel geht es am kommenden Sonntag weiter mit einem Heimspiel gegen Servette, Lugano gastiert tags zuvor im Wallis beim FC Sion.