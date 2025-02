Nach insgesamt 13 Saisons beim FC Basel ist im Sommer Schluss: Taulant Xhaka hängt seine Fussballschuhe an den Nagel.

Legende: Setzt einen Schlussstrich unter seine Laufbahn Taulant Xhaka. Freshfocus/Claudio Thoma

Taulant Xhaka hat sich entschieden, seine Karriere zum Ende der laufenden Saison trotz gültigem Vertrag bis 2027 vorzeitig zu beenden. Dies teilte sein Klub, der FC Basel, am Mittwochnachmittag mit. Xhaka verkörpert die FCB-Farben wie kaum ein anderer.

Mit Ausnahme einer eineinhalbjährigen Leihe zu GC lief der inzwischen 33-Jährige ausschliesslich für «Rot-Blau» auf. In den 13 Saisons für den FCB absolvierte Xhaka bisher 406 Pflichtspiele, dabei bejubelte er 6 Schweizer Meistertitel sowie 3 Cup-Erfolge. Zuletzt kam Xhaka in Basel nur noch sporadisch zu Einsatzzeit.

Zum Abschluss noch einmal auf den Barfüsserplatz?

Xhaka stiess im Alter von 12 Jahren in die FCB-Nachwuchsabteilung und reifte bei den «Bebbi» zur Identifikationsfigur. «Was ich mit diesem Klub bisher alles erleben durfte, fühlt sich für mich – insbesondere als Basler – nach wie vor wie ein Traum an», lässt sich Xhaka in der FCB-Mitteilung zitieren.

Bis zu seinem Rücktritt Ende Saison hat der Mittelfeldspieler aber noch ein grosses Ziel: «Im Optimalfall endet meine Zeit beim FCB auf dem ‹Barfi› und nicht im Stadion – dafür werde ich bis zuletzt alles geben.»

Bruder-Duell an EURO 2016

Auf Nationalmannschafts-Ebene lief Xhaka insgesamt 30 Mal für Albanien auf. Das Highlight erlebte er 2016 mit der Endrunden-Teilnahme an der EURO. In Frankreich kam es in der Gruppenphase zum Duell mit der Schweiz und damit auch zum Bruder-Duell Taulant gegen Granit Xhaka.