Legende: Gelingt St. Gallen der Turnaround? Trainer Peter Zeidler und Topskorer Cedric Itten. Keystone

Im Kampf um den Titel ist die Ausgangslage vor der 34. Runde klar: Falls das zweitplatzierte St. Gallen am Samstag beim FC Zürich nicht gewinnt, bekommen die Young Boys am Sonntag die Chance, mit einem Sieg gegen Luzern vorzeitig zum dritten Mal in Serie Meister zu werden. 3 Runden vor Schluss weisen die Berner einen Vorsprung von 5 Punkten auf.

Brutale Dämpfer gegen Thun und Basel

Die Ostschweizer stehen also gehörig unter Druck, wollen sie erstmals seit 2000 wieder die Trophäe in die Höhe stemmen. Das Selbstvertrauen der St. Galler hat indes zuletzt arg gelitten. In Thun mussten sie sich in der 32. Runde überraschend 1:2 geschlagen geben. Am letzten Mittwoch folgte mit der 0:5-Pleite gegen Basel die nächste herbe Enttäuschung.

Das klare Verdikt gegen den FCB war für FCSG-Trainer Peter Zeidler ein Schock: «Wir können nicht über den Meistertitel reden, wenn wir gegen Basel 0:5 vorgeführt werden», sagte der 57-Jährige nach der Partie. Man habe gegen Basel Lehrgeld bezahlt. «Wir sind stolz auf unsere vielen jungen Spieler. Aber natürlich bleiben sie nicht fehlerfrei.»

Nun gegen den «Angstgegner»

Die Chance zur Rehabilitation bietet sich St. Gallen am Samstag auswärts beim FC Zürich. Ein Sieg ist dabei Pflicht. Die bisherigen Saisonduelle sprechen allerdings nicht für die Grün-Weissen. Alle 3 Begegnungen gegen den FCZ gingen verloren. Zuletzt setzte es in der 25. Runde zuhause eine empfindliche 0:4-Niederlage ab.

Eine solch schlechte Bilanz weisen die St. Galler gegen keinen anderen Gegner auf. Der letzte Sieg im Letzigrund-Stadion liegt zudem bereits mehr als 5 Jahre zurück. Zeidler lässt sich trotz aller schlechten Vorzeichen nicht aus der Ruhe bringen und gibt sich mit Blick auf den Titelkampf kämpferisch: «Die Saison ist noch nicht zu Ende.»