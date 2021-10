Verfolgen Sie im Rahmen der 9. Super-League-Runde die Partie Lugano vs. Lausanne am Samstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei oder in unserer Sport App mit Stream und Ticker. Um 22:35 Uhr folgt die Sendung «Super League–Goool» u.a. mit der der Spielzusammenfassung GC vs. FCSG, Analysen und Interviews. Die Partie im Letzigrund gibt es bereits ab 18:00 Uhr im SRF-Liveticker.