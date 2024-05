Per E-Mail teilen

Legende: Schmeisst den Bettel hin YB-CEO Wanja Greuel hat gekündigt. Freshfocus/Claudio De Capitani

Wanja Greuel hat sich entschieden, die Berner Young Boys zu verlassen. Das gab der Klub am Sonntag in einer Medienmitteilung bekannt. Das Arbeitsverhältnis mit dem CEO wird per Ende Juni beendet.

Bis die Nachfolgeregelung geklärt ist, übernimmt Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger ad interim den Vorsitz der Geschäftsleitung. Der gebürtige Deutsche Greuel hatte das Amt bei den Bernern seit 2016 inne.

Heu nicht mehr auf der gleichen Bühne

Die Gründe für die Trennung sind verschiedene Vorstellungen über die Führung. «Es war stets mein Antrieb, als CEO die unternehmerischen Geschicke von YB mitgestalten zu können. Innerhalb der Unternehmensleitung bestehen mittlerweile jedoch unterschiedliche Auffassungen über die Führung des Klubs. Daher habe ich mich schweren Herzens entschlossen, YB zu verlassen», liess sich Greuel zitieren.

Bei YB steht im Sommer ein Umbruch bevor. Zudem ist die Suche nach einem neuen Trainer noch immer nicht abgeschlossen.