Urs Fischer ab Sommer nicht mehr Trainer in Basel

Der FC Basel trennt sich per Ende Saison von Trainer Urs Fischer. Wer den Posten im Sommer übernehmen wird, ist noch offen.

Der FC Basel wird mit einem neuen Trainer in die nächste Saison starten. Der Vertrag mit Urs Fischer wird nicht verlängert, wie der Serienmeister per Communiqué mitteilt. Wer der neue Mann an der Seitenlinie wird, soll in den nächsten Wochen entschieden werden.

« Ich finde es sehr schade, kann aber den Entscheid nachvollziehen. » Urs Fischer



Fischer hatte die Basler im Sommer 2015 übernommen und ist aktuell auf dem Weg zum zweiten Meistertitel. International blieben ihm die Erfolge mit dem FCB allerdings verwehrt.

Neue Führung will neuen Trainer

Der Trainerwechsel ist auch im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Klubführung zu sehen. «Ich war seit Januar über den möglichen Führungswechsel informiert. Ich finde es sehr schade, kann aber den Entscheid der designierten, neuen sportlichen Führung nachvollziehen», sagt Fischer nach diesem Entscheid.

Wer wird neuer FCB-Trainer?

Optionen Raphael Wicky Markus Babbel Martin Schmidt Murat Yakin Marcel Koller René Weiler Ein anderer