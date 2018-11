Nun kommt er also auch in die Schweiz, der Video Assistant Referee (VAR). An der Generalversammlung der Swiss Football League (SFL) am Freitag in Muri wurde von den 20 Klubs die Einführung auf die kommende Saison hin mit grosser Mehrheit beschlossen.

Erste Tests und Schulungen haben bereits im Oktober 2018 begonnen. «Das Vorhaben ist ambitiös, dessen sind wir uns bewusst», sagte CEO Claudius Schäfer. «Der Fussball wird immer schneller und dynamischer. Deshalb sind die Schiedsrichter auf technische Unterstützung angewiesen.»

Hohe Kosten

Die Installation des Videobeweises wird ein kostspieliges Unterfangen. Allein die Vorbereitungsphase (mit Tests in Juniorenspielen) dürfte eine Summe von 1,5 Millionen Franken verschlingen, rechnet die Berner Zeitung vor. Die Liga kann dabei aber auf die Unterstützung des Schweizerischen Fussball-Verbandes zählen, der sich an den Kosten beteiligen wird.