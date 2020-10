Der Bundesrats-Entscheid hat Konsequenzen: In den Amateur-Ligen finden in diesem Jahr keine Spiele mehr statt.

Legende: Aufgrund des Bundesrats-Entscheides Bis auf Weiteres finden in der Promotion League und in der 1. Liga keine Spiele mehr statt. Freshfocus

Aufgrund des am Mittwoch vom Bundesrat verordneten schweizweiten Verbots für Kontaktsportarten werden die Fussball-Meisterschaften der Promotion League und der 1. Liga per sofort unterbrochen. Wie das Komitee der Ersten Liga in einer Mitteilung schrieb, wird eine Wiederaufnahme in diesem Jahr ausgeschlossen.

Das Komitee wird sich fortan mit möglichen Szenarien für eine Wiederaufnahme der Meisterschaften im Jahr 2021 befassen. «Dabei werden wir verschiedene Startdaten simulieren, immer unter Berücksichtigung einer vernünftigen Saison-Vorbereitungszeit.»