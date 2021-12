Die Swiss Football League hat am Mittwoch entschieden, in den beiden höchsten Schweizer Fussballligen bis zur Winterpause keine Gästefans mehr zuzulassen.

Bis zum Ende des Jahres werden keine Gästefans mehr in den Stadien der Super League und der Challenge League zugelassen. Das hat die Swiss Football League (SFL) zusammen mit den Klubs beschlossen. Damit sollen mögliche Ausschreitungen verhindert und die Corona-Schutzmassnahmen einfacher umgesetzt werden können.

«Die Auswärtsfans reisen zumeist in hoher Anzahl in Extrazügen an die Auswärtsspiele, was in der heutigen epidemiologischen Situation nicht mehr zu verantworten ist», schrieb die SFL in ihrer Mitteilung.

00:48 Video Guggisberg: «Es geht darum, Solidarität zu zeigen» Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen

Zudem sei es im Umfeld der Spiele in der Super League wiederholt zu Ausschreitungen von Personen, die den jeweiligen Gastklubs zuzuordnen waren, gekommen. Dies fordere die Heimklubs und die Polizei in einem hohen Masse und sei in der aktuellen pandemischen Lage nicht mehr vertretbar, begründete die Liga ihre Massnahme weiter.

Auch 2G wird diskutiert

Die SFL geht angesichts der aktuellen Corona-Lage davon aus, dass in den nächsten Wochen durch den Bundesrat weitere Massnahmen beschlossen werden könnten, die auch Fussballspiele betreffen. «Die SFL setzt sich diesbezüglich intensiv mit einer 2G-Anforderung auseinander.» Erst am Dienstag hatten die Eishockey-Klubs der National League und Swiss League zusammen mit der Liga die Einführung einer 2G-Zertifikatspflicht beschlossen.

Bis Ende Jahr stehen in der Super League und Challenge League noch je zwei Vollrunden an. Sie werden genauso wie das Nachholspiel zwischen YB und Basel am 15. Dezember ohne Gästefans über die Bühne gehen.