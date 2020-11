Legende: Werden künftig zu anderen Zeiten beginnen Die Spiele der Super League. Keystone

Am Samstag finden die beiden Partien nicht mehr zeitgleich um 19.00 Uhr statt, sondern um 18:15 Uhr und 20:30 Uhr (zum Beispiel das Topspiel YB - Basel am Samstag, den 21. November). Auch unter der Woche werden Spiele nicht mehr um 19:00 Uhr, sondern ebenfalls um 18:15 Uhr oder 20:30 Uhr angesetzt.

Mit dieser Änderung, die bis Ende Jahr gilt, kam die Swiss Football League einem Wunsch von TV-Partner blue nach. Begründet wird sie mit der derzeit reduzierten Zuschauerkapazität in den Stadien.

Verschobene Spiele neu angesetzt

Die Swiss Football League hat zudem die in den letzten Wochen verschobenen Partien neu angesetzt. Mit Ausnahme des Spiels Lugano - Young Boys, das wegen der Teilnahme der Berner an der Gruppenphase der Europa League nicht mehr in diesem Jahr stattfinden kann, wurden alle Nachtragspartien jeweils an einem Mittwoch um 18:15 Uhr terminiert.

Neuansetzungen Super League Basel - Lausanne

25. November, 18:15 Uhr

Sion - Servette

25. November, 18:15 Uhr

Lausanne - Vaduz

2. Dezember, 18:15 Uhr

Servette - FC Zürich

2. Dezember, 18:15 Uhr

Luzern - Sion

2. Dezember 18:15 Uhr

Basel - Sion

9, Dezember, 18:15 Uhr

Vaduz - Servette

9. Dezember, 18:15 Uhr



Auch die Anspielzeiten der Runden 10 bis 14, die in diesem Jahr stattfinden, stehen fest. Am 22. und 23. Dezember wird die 14. Runde ausgetragen, bevor nach einmonatiger Winterpause die Hinrunde ab dem 23. Januar mit 2 englischen Wochen zu Ende gebracht wird.