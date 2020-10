Basel verpflichtet Pajtim Kasami für 2 Saisons.

Der 28-Jährige war bis August 2020 beim FC Sion unter Vertrag.

Der FC Basel hat nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Pajtim Kasami wechselt per sofort ans Rheinknie. Der 28-jährige Mittelfeldspieler war von August 2017 bis August 2020 beim FC Sion angestellt. Der Vertrag im Wallis wurde allerdings nicht verlängert.

Kasami, 12-facher Schweizer Internationale, bringt mächtig viel Erfahrung nach Basel mit. Zu seinen Profi-Stationen gehören Bellinzona, Palermo, Fulham, Luzern, Nottingham Forest, Olympiakos Piräus und zuletzt eben Sion. In Griechenland gewann Kasami zweimal die Meisterschaft (2015, 2016).

«Ich habe den FCB schon immer besonders gemocht und sehe grosses Potenzial hier, deshalb kam für mich in der Schweiz auch nur der FCB als neuer Arbeitgeber in Frage», wird Kasami in der Medienmitteilung zitiert.