Der verlorene Sohn kehrt einmal mehr zurück: Alex Frei wird nach dem Aufstieg in die Super League mit Winterthur Trainer beim FC Basel.

Alex Frei wird auf die kommende Saison hin Trainer beim FC Basel. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Zuletzt war der 42-Jährige beim FC Winterthur als Trainer engagiert, wo er den Aufstieg in die Super League realisierte. Beim FCB beerbt er Interimscoach Guillermo Abascal.

«Es ist ein guter Moment und ich freue mich sehr auf meine Aufgabe in Basel. Natürlich ist mir bewusst, dass es ein grosser Schritt ist, ich gehe diese Herausforderung aber mit Respekt und Demut an. Ich bin überzeugt, dass ich durch den FCB ein noch besserer Trainer werde und wir gemeinsam etwas entwickeln können», so der ehemalige Stürmer.

Freude bei Degen

Bei Basel-Boss David Degen ist die Freude über das Engagement gross: «Alex hat einen super Weg gemacht als Trainer, sich die Sporen abverdient und im Nachwuchsbereich sowie in der Challenge League kontinuierlich seinen Rucksack mit Erfahrung gefüllt.» Er passe optimal zum FC Basel – dank seiner Art und Weise, Fussball spielen zu lassen und natürlich wegen seiner Verbundenheit zum Klub.

Rückkehr für Frei nichts neues

Für Frei ist es eine weitere Heimkehr. Nach seinem Karriereende amtete er zuerst als Sportchef bei Luzern. Als Trainer kam er 2016 von AS Timau Basel zurück zum FCB, kümmerte sich dort um die U15. Eineinhalb Jahre später wurde er Trainer der U18 und in den Verwaltungsrat beordert. 2018 war er bereits für 2 Spiele Interimstrainer der 1. Mannschaft. 2 Jahre später leitete Frei für knapp 2 Monate die U21, ehe Engagements in der Challenge League bei Wil (2020-2021) und Winterthur (ab Dezember 2021) folgten.

Auch als Spieler war Frei nach Basel zurückgekehrt: Als 18-Jähriger wechselte er von Basel nach Thun, spielte dann der Reihe nach für Luzern, Servette, Rennes und Dortmund, ehe er als 30-Jähriger wieder für «Rot-Blau» auflief. Für den FC Basel bestritt er 167 Matches und schoss 108 Tore.