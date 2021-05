Meistercoach Gerardo Seoane wird Trainer von Bundesligist Bayer Leverkusen.

Der 42-Jährige unterschreibt bei der Werkself einen Dreijahresvertrag.

Wer bei YB sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.

Trainer Gerardo Seoane verlässt nach 3 Saisons die Berner Young Boys und heuert bei Bayer Leverkusen an. Dies teilte der Meister am Mittwoch mit. Der 42-jährige Luzerner unterschrieb beim Tabellen-6. der Bundesliga einen Dreijahresvertrag.

Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Seoanes Vertrag bei YB wäre noch bis 2023 gültig gewesen. Auch Assistenztrainer Patrick Schnarwiler wechselt nach Leverkusen.

Es fällt mir nicht leicht, YB nach diesen drei grossartigen Jahren zu verlassen. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die Aufgabe bei Bayer 04 Leverkusen.

In den Sechzehntelfinals der Europa League im Februar hatten sich die Young Boys gegen Bayer Leverkusen mit zwei Siegen (4:3 in Bern, 2:0 in Leverkusen) durchgesetzt. Für Seoane hat sich dies als perfektes Bewerbungsschreiben erwiesen. Der damalige Leverkusen-Coach Peter Bosz wurde einige Wochen nach dem EL-Out entlassen und durch Hannes Wolf ersetzt. Wolf schliesst sich nun dem DFB an.

Seoanes erfolgreiche Ära in Bern

Mit Seoane verlässt ein überaus erfolgreicher Trainer die Hauptstadt. Er übernahm den Trainerposten bei YB im Sommer 2018 als Nachfolger von Adi Hütter und wurde 3 Mal in Folge Meister sowie 2020 auch noch Cupsieger. In der Saison 2018/19 brach YB in der Meisterschaft zahlreiche Rekorde in der Ära der Super League.

«Es fällt mir nicht leicht, YB nach diesen drei grossartigen Jahren zu verlassen. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die Aufgabe bei Bayer 04 Leverkusen», lässt sich Seoane auf der YB-Website zitieren.

Er hat mit YB Geschichte geschrieben und war massgeblich daran beteiligt, dass unsere Mannschaft in den letzten drei Jahren derart geglänzt hat. Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet

Sportchef Christoph Spycher zeigt grosses Verständnis für Seoane und betont, dass im Bezug des Wechsels alles korrekt über die Bühne gegangen sei: «Gerry Seoane hat mit YB Geschichte geschrieben und war massgeblich daran beteiligt, dass unsere Mannschaft in den letzten drei Jahren derart geglänzt hat. Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet.»

Mit dem 3. Meistertitel de suite gelang Seoane ebenfalls Aussergewöhnliches. Nur Albert Sing (vier Titel mit YB von 1957 bis 1960) und Timo Konietzka (drei Titel mit dem FC Zürich von 1974 bis 1976) wurden in der Geschichte des Schweizer Fussball ebenfalls dreimal nacheinander als Trainer Schweizer Meister.