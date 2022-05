Legende: Posiert mit dem neuen Trikot Marwin Hitz. FC Basel

Der Wechsel von Marwin Hitz von Borussia Dortmund zum FC Basel ist perfekt. Wie der FCB am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 34-jährige Torhüter einen Vertrag bis Sommer 2025.

Für Hitz ist es nach 14 Jahren in Deutschland eine Rückkehr in die Schweiz. In der Bundesliga spielte er für Wolfsburg, Augsburg und zuletzt Dortmund. Insgesamt bestritt der Ostschweizer 181 Spiele in der Bundesliga.

«Der Wechsel zum FCB ist für mich nochmal eine spannende Herausforderung und ich freue mich sehr darauf, mitzuhelfen, den Klub wieder zu alter Stärke zurückzuführen», sagte Hitz über seinen Wechsel in die Super League.