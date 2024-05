Rahmen wird neuer YB-Trainer – Zaric übernimmt in Winterthur

Legende: Nimmt die Herausforderung YB an Patrick Rahmen. Keystone/Salvatore di Nolfi

Die Young Boys haben Patrick Rahmen als Trainer verpflichtet. Der bisher beim FC Winterthur tätige Basler erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Er folgt auf den im März entlassenen Raphael Wicky. Seit der Freistellung des Wallisers ist Joël Magnin interimsmässig für die Berner verantwortlich.

«Er hat uns bei den Gesprächen sehr überzeugt. Seine Sichtweise auf den Fussball deckt sich mit unseren Vorstellungen, wie wir mit YB spielen wollen», sagt YB-Sportchef Steve von Bergen zur Verpflichtung.

Karrierechance für Rahmen

Auch Rahmen zeigt sich vom Projekt überzeugt. «YB ist für mich eine grosse Chance, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen», so der 55-Jährige, der in der Saison 1991/92 als Spieler bei den Bernern aktiv war.

Weiter bei YB beschäftigt bleiben Assistent Zoltan Kadar und Konditionstrainer Martin Fryand, deren Verträge verlängert wurden.

Zaric beerbt Rahmen

Bei Winterthur übernimmt ab Sommer der bisherige Assistenzcoach Ognjen Zaric das Amt des Chefcoachs. Der 35-jährige Österreicher unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

