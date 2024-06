Per E-Mail teilen

Legende: Wird weiterhin auf der GC-Bank sitzen Marco Schällibaum. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Marco Schällibaum darf nach dem geschafften Ligaerhalt Trainer bei GC bleiben.

Der 62-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

GC hat sich am vergangenen Freitag in der Barrage gegen Thun durchgesetzt.

Drei Tage nach dem geschafften Ligaerhalt in der Barrage gegen Thun ist klar: Marco Schällibaum steht auch in der nächsten Saison bei GC an der Seitenlinie. Der 62-jährige Trainer, der zuvor nur einen Vertrag bis Ende Saison besessen hatte, unterschrieb beim Rekordmeister für die nächsten beiden Jahre.

Sportchef Stephan Schwarz sagte zur Vertragsverlängerung: «Marco Schällibaum hat bei uns einen Leistungsnachweis erbracht. Sein Beitrag ist unbestritten und wir schätzen seine Arbeit sehr. Diese Vertragsverlängerung ist ein weiterer Schritt des Vereins in Richtung Stabilität und Kontinuität. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.»

Mit viel GC-Vergangenheit

Schällibaum war bereits als Spieler bei den Grasshoppers gewesen und gewann mit dem Klub dreimal die Meisterschaft sowie den Cup. Seit Mitte April coachte er die Zürcher nun und kam dabei in 9 Partien auf einen Punkteschnitt von 1,33.

Zur Vertragsverlängerung sagte Schällibaum: «Ich bin von Anfang an mit einer klaren Mission zu GC Zürich gekommen, und zusammen mit einem fantastischen Team habe ich sie erreicht. Es lag mir am Herzen, dem Grasshopper Club Zürich etwas zurückzugeben – dem Verein, der mir als Kind und Spieler so viel bedeutet hat. Darauf bin ich stolz.»