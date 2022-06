Am Sonntag noch hatte Filip Ugrinic in Luzern für Jubelstürme gesorgt. Der 23-Jährige erlöste die Innerschweizer in der Barrage gegen Schaffhausen mit dem vorentscheidenden 2:0 und trug so massgeblich am Klassenerhalt des FCL bei. Zwei Tage später macht Ugrinic auch die Fans der Young Boys froh. Der Mittelfeldspieler, an dem dem Vernehmen nach mehrere Klubs aus dem In- und Ausland interessiert waren, unterschrieb am Dienstag einen Vertrag bis 2026.

Ugrinic hatte beim FCL seit 8 Jahren verschiedene Juniorenstufen durchlaufen und war 2017 in die erste Mannschaft gestossen. Mit Ausnahme eines leihweisen Gastspiels beim FC Emmen in den Niederlanden spielte der Mittelfeld-Puncher seit 8 Jahren für den FCL. «Es fällt mir schwer, meinen Klub zu verlassen, dennoch habe ich den Wunsch, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen», wird Ugrinic in der YB-Medienmitteilung zitiert.

Harter Schlag für den FCL

Insbesondere in den letzten beiden Saisons war der 23-Jährige eine entscheidende Figur bei den «Leuchten». Ugrinic gewann mit den Innerschweizern vor einem Jahr den Cup und war in dieser Saison eine der Leaderfiguren im Team. In 138 Partien für Luzern gelangen ihm 17 Tore und 19 Assists.

Die Berner schreiben, Ugrinic sei im Hinblick auf die neue Saison ein Wunschtransfer gewesen. «Er wird mit seinen sportlichen Qualitäten, seiner Mentalität und seinem Charakter ein wichtiges Element in unserer Mannschaft sein. Wir planen mit ihm auf einer Aussenposition im Mittelfeld, dank seinen vielseitigen Fähigkeiten kann er aber auch auf anderen Positionen für Unberechenbarkeit sorgen», so Christoph Spycher, Gesamtverantwortliche der YB-Sportabteilung.