Der FC St. Gallen verpflichtet den 40-jährigen Enrico Maassen als Trainer.

Der zuletzt vereinslose Deutsche unterzeichnet bei den Ostschweizern einen Vertrag bis Sommer 2027.

Maassen folgt auf Peter Zeidler, den es nach 6 Jahren in der Ostschweiz in die Bundesliga zu Bochum zog.

«In den Gesprächen mit Enrico waren wir schnell davon überzeugt, dass er die FCSG-Spielphilosophie in sich trägt und weiterentwickeln kann», wurde St. Gallens Präsident Matthias Hüppi in einer Klubmitteilung zitiert. Maassen sagte, er sei vom Potenzial der Mannschaft und des gesamten Vereins überzeugt: «Ich habe direkt die Energie und auch die Stabilität des Klubs gespürt.»

Ex-Coach von Ruben Vargas

Maassen trainierte von Juli 2022 bis Oktober 2023 den FC Augsburg in der Bundesliga. In seiner ersten Saison führte er die Mannschaft um den Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas auf Platz 15 und schaffte den Klassenerhalt. In der vergangenen Spielzeit wurde Maassen nach dem Cup-Aus in der 1. Runde gegen den Drittligisten Unterhaching und nur 5 Punkten aus den ersten 7 Bundesliga-Spielen entlassen.

Vor seinem Engagement in Augsburg trainierte Maassen den Nachwuchs von Borussia Dortmund. Mit der U23 stieg er in der Saison 2021/22 als Meister der Regionalliga West in die 3. Liga auf.

Kandidat in Bochum

Maassen galt bis zur Verpflichtung von Zeidler neben dem ehemaligen FCZ-Coach André Breitenreiter als Kandidat für den Trainerposten in Bochum. Zuletzt wurde er auch mit Bundesliga-Absteiger Köln in Verbindung gebracht.

Nach St. Gallen begleitet ihn sein langjähriger Mitarbeiter Sebastian Block als Assistenztrainer. Der 43-Jährige verfügt laut FCSG «über eine breite Ausbildung, auch im pädagogischen Bereich».