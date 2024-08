Legende: Kehrt ans Rheinknie zurück Xherdan Shaqiri. imago images/steinsiek.ch

Zwei Tage nach seiner Vertragsauflösung bei Chicago Fire ist klar, wo Xherdan Shaqiri seine Karriere fortsetzen wird. Nach 12 Jahren im Ausland kehrt der 32-Jährige zu seinem Jugendklub FC Basel zurück. Der 125-fache Nationalspieler, der seine Nati-Karriere nach der EURO in Deutschland beendet hatte, unterschrieb am Rheinknie einen Vertrag bis 2027.

«Wir sind mit Xherdan seit Wochen im Gespräch und freuen uns enorm, dass seine Rückkehr nach Basel nun endlich geklappt hat. Die Unterschrift war – auch finanziell – nur deshalb möglich, weil der FCB, aber vor allem auch Xherdan selber, diese Rückkehr unbedingt wollten», sagte Sportdirektor Daniel Stucki zum spektakulären Wechsel.

In Basel zum Star geworden

Shaqiri hatte beim FCB einst seine ersten Schritte im Profifussball gemacht. Vor 12 Jahren, im Sommer 2012/13, wechselte er für 12,5 Millionen Franken zum FC Bayern München. Es folgten Stationen bei Inter Mailand, Liverpool, Stoke City, Lyon und Chicago. Das Engagement in der Major League Soccer endete Anfang Woche mit der Vertragsauflösung.

00:29 Video Shaqiri spielt nicht mehr für Chicago Aus Sport-Clip vom 14.08.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Shaqiri hatte die grossen Erwartungen in Übersee nie wirklich erfüllen können. Bei Chicago, wo er in 75 Pflichtspielen 16 Mal traf, gehörte er zu den absoluten Topverdienern. In Basel wird er in finanzieller Hinsicht deutliche Abstriche machen müssen. Aber Shaqiri hat andere Prioritäten: «Ich möchte mit dem FCB nochmal angreifen und kann den Moment kaum erwarten, die Fans im St. Jakob-Park wiederzusehen.»

Beim Cupspiel des FC Basel am Wochenende gegen Subingen wird Shaqiri nicht dabei sein. Er wird am Dienstagnachmittag ins Mannschaftstraining einsteigen, zuvor ist eine Medienkonferenz angesetzt.