Legende: Von Neuenburg nach Winterthur Uli Forte ist zurück in der Super League. Keystone/Marcel Bieri

Uli Forte wird ab sofort neuer Cheftrainer beim FC Winterthur.

Der 50-Jährige übernimmt die Nachfolge von Ognjen Zaric, der letzte Woche entlassen wurde .

Forte erhält einen Vertrag über 1,5 Jahre.

Uli Forte soll den FC Winterthur vor dem Abstieg retten und mit seiner Erfahrung aus über 450 Super- und Challenge-League-Spielen die Eulachstädter wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Die Winterthurer belegen nach 18 Partien mit 13 Punkten den letzten Tabellenrang in der Super League.

«Wir sind überzeugt, dass wir mit Uli Forte den richtigen Mann für unsere Ziele gefunden haben», sagte Sportchef Oliver Kaiser. Winterthur hatte sich vergangene Woche wegen der schlechten Resultate von seinem Cheftrainer Ognjen Zaric getrennt. Nun soll der 50-jährige Forte den Ligaerhalt sicherstellen. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026.

Vertrag mit Xamax in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst

Forte stand zuletzt bei Xamax in der Challenge League an der Seitenlinie. Er einigte sich mit den Neuenburgern auf eine sofortige Vertragsauflösung. «Diese Entscheidung erfolgt nach konstruktiven Gesprächen zwischen den beiden Parteien am Ende dieser ersten Saisonhälfte», schrieb Xamax in einer Mitteilung.