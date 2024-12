Christoph Spycher kündigte für diese Woche entscheidende Gespräche in Sachen Trainerfrage an. Nun soll der Durchbruch bevorstehen.

Legende: Wird als nächster YB-Trainer gehandelt Giorgio Contini. Freshfocus/Martin Meienberger

Über zweieinhalb Monate ist es her, dass YB die Reissleine zog und sich von Trainer Patrick Rahmen trennte. Als Feuerwehrmann kam wie bereits in der letzten Saison Joël Magnin zum Zug. Zwar vermochte der Interimscoach den Schweizer Meister etwas zu stabilisieren.

Die grosse Trendwende blieb jedoch aus. In der Super League liegt YB 4 Punkte hinter Platz 6, in der Champions League sind die Berner mit 0 Punkten und 3:22 Toren das schlechteste aller 36 Teams. Magnins wettbewerbsübergreifende Bilanz: 6 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen.

Fällt Entscheidung schon diese Woche?

Nun steht die Winterpause an. Die perfekte Gelegenheit, um in der Trainerfrage voranzukommen und letztlich eine Entscheidung zu treffen. Christoph Spycher, Verwaltungsrats-Delegierter beim BSC Young Boys, kündigte am Sonntag im SRF-Interview entscheidende Gespräche für die laufende Woche an.

Im Fall von YB stehen zwei Szenarien im Raum. Entweder wird Magnin vom Interims- zum Cheftrainer befördert oder aber die Berner engagieren einen neuen Trainer.

Gemäss Blick -Informationen soll dieser neue Mann an der YB-Seitenlinie Giorgio Contini heissen. Die Gespräche mit dem aktuellen Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft seien weit fortgeschritten, meldet die Boulevard-Zeitung. Zwar läuft Continis Vertrag mit dem SFV noch bis 2026, dies soll in den Verhandlungen mit YB jedoch keinen Stolperstein darstellen. YB wäre für den 50-Jährigen bereits die 5. Station als Cheftrainer in der Super League. Contini coachte bereits Vaduz, St. Gallen, Lausanne-Sport und GC.

Anderer Meinung war man zunächst bei der Berner Zeitung – zumindest bis am Montag. Das Lokalmedium tendierte zu einem Verbleib Magnins als Trainer bis zum Ende der laufenden Saison. Am Mittwochmittag schwenkte man jedoch auch in der Hauptstadt um . Einzig von der Ablösesumme für Contini hänge der Deal noch ab.