Legende: Beendet die Saison beim FC Basel Marcel Koller. Keystone

Die Trainerfrage beim FC Basel ist bis mindestens Ende Saison geregelt. Der Vertrag von Marcel Koller wurde am Freitag bis zum Ende der Saison verlängert.

Dieser Schritt war nötig, da der Kontrakt des 59-Jährigen ursprünglich per 30. Juni ausgelaufen wäre. Durch die Corona-Pause kommt die Fussball-Saison jedoch deutlich später zum Abschluss als üblich.

Zukunft weiter offen

Neben Koller wurden auch seine Assistenten Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger mit neuen Verträgen ausgestattet. Wie es mit dem Trainerteam nach Beendigung der Saison 2019/20 weitergeht, ist indes weiter offen.

Basel will sowohl in der Super League als auch im Schweizer Cup noch ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden. Auch in der Europa League ist der FCB in der entscheidenden Phase noch mit dabei. Das Achtelfinal-Hinspiel in Frankfurt konnte Kollers Elf mit 3:0 gewinnen.