Der Hattrick im Cup beim 8:0 in Subingen war also sein Abschiedsgeschenk: Thierno Barry verlässt nach einem Jahr den FC Basel und schliesst sich Villarreal an. Der 21-jährige Stürmer unterschreibt einen Vertrag über 5 Jahre und soll den Spaniern kolportierte 13,5 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlen in der Höhe von einer Million Euro wert sein.

Für Basel erzielte der Stürmer in 41 Partien 20 Tore und steuerte 5 Assists bei. Zugleich wurde er aber auch mehrfach «aus disziplinarischen Gründen» intern gesperrt. In seinen beiden ersten Pflichtspielen überhaupt sah er jeweils die rote Karte. In dieser Saison war er mit 8 Pflichtspieltreffern der klar gefährlichste Angreifer seines Teams.

Barry war im Juli 2023 vom SK Beveren aus Belgien ans Rheinknie gestossen. Auch ein designierter Nachfolger für den Franzosen soll schon bereitstehen: Kevin Carlos von Yverdon. Der 23-jährige Spanier erzielte in der Vorsaison 14 Tore für den Aufsteiger, womit er geteilter Torschützenkönig wurde.