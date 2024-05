Lausanne-Sport und der FC Basel trennen sich in der Relegation Group am 35. Spieltag der Super League mit 0:0.

Auf beiden Seiten wird ein Treffer aberkannt. Fabian Frei scheitert derweil 2 Mal am Gehäuse.

In der anderen Partie des Abends kommt es zwischen Luzern und GC zu einem 1:1.

Bereits in den Startminuten spielten beide Mannschaften munter nach vorne. Schon nach 5 Minuten zappelte der Ball ein erstes Mal im Netz. Olivier Custodio schlug eine Ecke auf den ersten Pfosten, wo Fousseni Diabaté die Kugel über die Linie drückte. Schiedsrichter Luca Cibelli erkannte den Treffer aber sofort ab, da der Ball bei der Hereingabe wohl vollumfänglich hinter der Torauslinie war.

00:32 Video Lausannes früher Treffer zählt nicht Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Nur eine Zeigerumdrehung später wurde es vor dem anderen Tor erstmals richtig gefährlich. Lausanne-Schlussmann Karlo Letica musste einen Distanzversuch von Fabian Frei nach vorne abprallen lassen. Thierno Barry kam aus bester Position zum Nachschuss, verfehlte das Tor aber. Der Franzose war bei der Schussabgabe seines Teamkollegen aber sowieso im Abseits gestanden.

Frei doppelt im Pech

In der 32. Minute wurde es im Basler Strafraum erneut nach einem Eckball gefährlich. Die Gäste brachten den Ball nicht weg, doch Lausanne konnte daraus kein Kapital schlagen. Die Basler Reaktion folgte erneut sofort. Im direkten Gegenstoss scheiterte Frei nach einem schönen Angriff und der Hereingabe von Dominik Schmid am linken Pfosten.

00:36 Video Frei scheitert am Pfosten Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Auch in der 2. Halbzeit suchten beide Teams den Weg nach vorne, die beiden Offensiv-Abteilungen blieben aber glücklos. In der 64. Minute gelang Barry, der in den letzten 10 Spielen 8 Mal getroffen hatte, zwar der vermeintliche Führungstreffer, doch der Franzose war erneut aus dem Abseits gestartet.

00:38 Video Barry trifft aus Abseitsposition Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Nur wenig später war es wieder Frei, der schon zum 2. Mal an diesem Abend die Torverankerung prüfte. Sein Distanzschuss prallte an die Latte und von da zurück ins Feld. Dazwischen konnte sich Marwin Hitz im Basler Tor auszeichnen, als er einen strammen Schuss Morgan Poatys übers Tor lenkte.

00:21 Video Freis Distanzschuss prallt an die Latte Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Abstieg wohl kein Thema mehr

So blieb es bis zum Ende beim torlosen Unentschieden, mit dem wohl beide Teams leben können. Basel bleibt auf Rang 9 einen Punkt vor den Waadtländern. Der Vorsprung auf GC und den Barrage-Platz beträgt bei 3 verbleibenden Spielen weiterhin 7 respektive 8 Punkte und scheint komfortabel, da die Zürcher in Luzern einen späten Ausgleich hinnehmen mussten.

Schliessen 01:01 Video Celestini: «Es war sehr schwierig auf dem Kunstrasen» Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 02:05 Video Magnin: «Statistiken spielen im Fussball keine Rolle» (frz.) Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden. 01:28 Video Custodio: «Die letzte Konsequenz hat gefehlt» (frz.) Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

So geht es weiter

In der nächsten Woche stehen gleich 2 Runden der Relegation Round auf dem Programm. Der FCB empfängt am Dienstag Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy und gastiert am Samstag bei GC. Lausanne-Sport darf derweil am Genfersee bleiben. Am Mittwoch steht ein Heimspiel gegen Luzern an, am Samstag kommt es zum Stadtderby bei SLO.