Nach einer verpatzten Saison 2021/22 ist in Bern vieles anders als noch vor der kurzen Sommerpause: Neben neuen Gesichtern auf dem Rasen trägt auch der Trainer einen neuen Namen.

Mit Raphael Wicky kehrt ein Mann in die Schweiz zurück, der im hiesigen Fussball bereits grosse Spuren hinterlassen hat. Sei es als Meister und mehrfacher Cup-Sieger mit dem FC Sion, 75-facher Nationalspieler oder zuletzt 2017/18 als Trainer beim FC Basel.

Noch viele Absenzen

«Ich bin froh, dass es endlich losgegangen ist», strahlte der 45-Jährige am Mittwoch beim 2. Trainingstag mit den Young Boys. Es gehe nun vor allem darum, die Mannschaft kennenzulernen – eine Aufgabe, die allerdings dadurch erschwert wird, dass derzeit noch viele Spieler auf Länderspielreise sind.

Wenn ich auf das Herz gehört hätte, wäre ich noch in Luzern, aber ich bin Sportler und suche Herausforderungen.

Auf die Frage, ob das derzeitige Kader auch das endgültige sein werde, meint Wicky: «Es kann gut sein, dass sich personell noch etwas ändern wird. Ich denke nicht, dass dies das definitive Kader sein wird.»

Morello ergänzt Trainerteam Box aufklappen Box zuklappen Nach Zoltan Kadar haben die Berner mit Giuseppe Morello einen weiteren Assistenztrainer verpflichtet. Der 36-Jährige hatte zuletzt die U18 des FCB trainiert und war auch als U17-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft tätig.

Dass in genau einem Monat, am 16. Juli, Cedric Itten und Filip Ugrinic beim Saisonauftakt mit dabei sein werden, sollte allerdings klar sein. Das Duo wurde erst in den letzten Wochen aus Glasgow (Itten) und Luzern (Ugrinic) verpflichtet und mit langfristigen Verträgen ausgestattet.

02:23 Video Wicky: «Bin froh, dass es losgegangen ist» Aus Sport-Clip vom 16.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 23 Sekunden.

Bei YB den nächsten Schritt machen

Mit ihnen soll es für den Serienmeister der Jahre 2018-2021 wieder nach oben gehen, auch wenn beide betonen, dass über Saisonziele noch nicht gesprochen wurde.

Die grosse Konkurrenz macht die Spieler stärker

Gerade für Mittelfeldspieler Ugrinic war die sportliche Herausforderung aber einer der Gründe, warum er seinen Jugendklub verliess: «Ich habe mir die Zeit genommen, über den Wechsel nachzudenken und mit der Familie alles anzuschauen. Wenn ich auf das Herz gehört hätte, wäre ich noch in Luzern, aber ich bin Sportler und suche Herausforderungen.»

02:03 Video Ugrinic: «Hätte ich auf das Herz gehört, wäre ich noch in Luzern» Aus Sport-Clip vom 16.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Er wolle bei den Bernern den nächsten Schritt vorwärts machen. Dass es ihm als Neuankömmling leichter gemacht wird, denkt der 23-Jährige nicht: «Hier wird dir nichts geschenkt. Wir haben 22 hungrige Spieler. Jeder wird sich aufdrängen wollen und am Ende entscheidet der Trainer.»

5 Stürmer für 2 Plätze

Einen Freifahrtschein wird auch Itten kaum kriegen. Mit dem Mann, der aus Glasgow zurück in die Schweiz kommt, verfügen die Berner über ein Überangebot im Sturmzentrum.

02:04 Video Itten: «YB wollte mich unbedingt, das habe ich sehr geschätzt» Aus Sport-Clip vom 16.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Jordan Siebatcheu, Jean-Pierre Nsame, Wilfried Kanga, Yannick Toure und Itten werden sich um 1 oder 2 Plätze balgen müssen. «Die grosse Konkurrenz macht die Spieler stärker», wiegelt Itten ab. «Es ist viel Qualität vorhanden und wir können voneinander lernen.»

Voneinander lernen: etwas, das YB in der kommenden Saison verinnerlichen soll – damit aus dem vielen Neuen auch etwas Erfolgreiches entsteht.