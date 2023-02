Legende: Muss bei seinem Herzensklub gehen Alex Frei. Keystone/Gian Ehrenzeller

Das 0:1 gegen GC vom Wochenende war die eine Niederlage zu viel: Alex Frei ist nicht länger Trainer des FC Basel.

Sportdirektor Heiko Vogel übernimmt das Traineramt interimistisch, bevor ein neuer Coach gefunden ist.

Nach 6 Partien ohne Sieg in der Super League ist Alex Frei seinen Job los. Der 43-Jährige, der auf diese Saison hin als Trainer zu seinem Herzensklub Basel gestossen war, muss damit nach etwas mehr als einem halben Jahr bereits wieder gehen. Die Bilanz von nur 5 Siegen und je 7 Unentschieden und Niederlagen in 19 Spielen der Meisterschaft wurde Frei zum Verhängnis.

Nachdem man mit dem 5:3 im Cup-Achtelfinal gegen GC unter der Woche wieder Hoffnung geschöpft hatte, verlor man am Samstag gegen den gleichen Gegner in letzter Minute 0:1.

06:03 Video Archiv: Basel unterliegt GC spät Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 3 Sekunden.

Vogel als Übergangslösung

Heiko Vogel wird die Mannschaft vorübergehend als Interims-Trainer führen. Der FCB strebe aber «schnellstmöglich die Neubesetzung des Cheftrainer-Postens an», wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dieser Entscheid fällt uns allen selbstverständlich enorm schwer – das kann sich jeder vorstellen, der unsere besondere Zusammensetzung kennt. Wir müssen aber an den FCB und seine Entwicklung denken, deshalb kommen wir nicht drumherum, zu handeln und der Mannschaft neue Impulse zu verleihen», liess sich Vogel zur Entlassung zitieren.

Frei, der letzte Saison Winterthur zum Aufstieg in die oberste Spielklasse geführt hatte, schaffte mit dem FCB den Einzug in die Zwischenrunde der Conference League. Bei den beiden Spielen gegen den türkischen Vertreter Trabzonspor (16. und 23. Februar) wird er nun nicht mehr an der Seitenlinie stehen.