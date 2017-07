Vom Chancentod zum Helden: Juric führt Luzern zum Sieg

Dank einem späten Tor von Tomi Juric feiert der FC Luzern zuhause gegen Lugano einen 1:0-Minisieg. Zuvor hatte der Australier mehrmals aus bester Abschlussposition gesündigt. Lugano enttäuschte über weite Strecken.

Bis zur 80. Minute vergibt alleine Tomi Juric 5 gute Torchancen, einmal scheitert der Australier an der Latte.

Lugano beschränkte sich fast ausschliesslich auf das Verteidigen, hätte dennoch in Führung gehen müssen.

In den Parallel-Spielen gewinnt der FCZ das Zürcher-Derby, Sion siegt in Thun

Bis zur 80. Minute deutete vieles darauf hin, dass der FC Luzern nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation auch in der Super League nicht erfolgreich in die neue Saison starten kann. Doch ein Energieanfall von Cedric Itten und die Torjäger-Qualitäten von Juric bescherten den Zentralschweizern gegen ein harmloses Lugano doch noch die erhofften 3 Punkte.

Das lange Warten auf die Erlösung

Der Sieg der Luzerner war absolut verdient. Über weite Strecken der Partie waren die Innerschweizer den Luganesi klar überlegen. Und trotzdem: mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit und Glück hätte das Team von Pierluigi Tami auch als Sieger vom Feld gehen können. Beim Stand von 0:0 vergab der eingewechselte Lugano-Neuzugang Younes Bnou Marzouk in der 71. Minute alleine vor Luzern-Goalie Jonas Omlin.

Die verpasste Grosschance rächte sich aus Sicht der Gäste 10 Minuten später. Itten setzte sich auf der rechten Angriffseite durch und flankte den Ball mustergültig auf Juric, der nur noch einnicken musste – der goldene Treffer.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 23.07.2017, 15:45 Uhr