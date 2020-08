Legende:

Ibrahima Ndiaye (Luzern)

Der 22-jährige Senegalese schlug in seiner ersten Super-League Saison voll ein. Aus Ägypten gekommen, netzte der Flügelspieler gleich 2 Mal ein in den ersten 3 Saisonspielen. Eine Verletzung stoppte ihn vor 3 Wochen. 6 Treffer in 24 Spielen sind aber eine ordentliche Marke.

Freshfocus