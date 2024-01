Legende: Teamkollegen und Golie-Konkurrenten David von Ballmoos und Anthony Racioppi. Freshfocus/Claudio De Capitani

Im Testspiel gegen Sion am Dienstagnachmittag (4:3) waren sowohl David von Ballmoos wie auch Anthony Racioppi zum Einsatz gekommen – der eine in der ersten, der andere in der zweiten Halbzeit. Nach der Partie liess YB-Trainer Raphael Wicky die Katze gegenüber dem Blick aus dem Sack: In der Rückrunde wird von Ballmoos die Nummer 1 im Tor der Berner sein.

Keine Zeit für Konkurrenzkampf

«Ich hatte den Goalies vor Weihnachten gesagt, dass ich das früh klären werde. So habe ich ihnen am 2. Trainingstag eröffnet, dass David als Nummer 1 in die Rückrunde geht. Die Vorbereitung ist sehr kurz, und für 10 Tage wollte ich keinen Konkurrenzkampf eröffnen», so Wicky.

Racioppi war für von Ballmoos nach dessen Knieverletzung Ende 2022 ins YB-Tor gerückt. Auch als von Ballmoos Mitte August wieder fit war, behielt der Genfer seinen Status als Nummer 1. Nach einigen Patzern, so zum Beispiel in der Champions League bei Roter Stern Belgrad, begann dieser zu bröckeln. Von Ballmoos hütete bereits in den letzten 3 Super-League-Spielen 2023 das Tor – nun ist er definitiv zurück zwischen den Pfosten.