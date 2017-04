Von Spielerimpfungen und Dauerpartys

Die frischgebackenen Schweizer Meister Urs Fischer, Renato Steffen und Michael Lang verraten ihr Rezept und sprechen über neue Reize und die Meisterparty.

Lang: «Werden dementsprechend wild feiern» Steffen: «Habe im Training hart an mir gearbeitet» Fischer: «Schwierig, die Konzentration hochzuhalten» Lang: «Werden dementsprechend wild feiern» 2:59 min, vom 28.4.2017

Steffen: «Habe im Training hart an mir gearbeitet» 2:21 min, vom 28.4.2017

Fischer: «Schwierig, die Konzentration hochzuhalten» 2:46 min, vom 28.4.2017

8 Titel in Serie: Diese Dominanz ist in der Geschichte des Schweizer Fussballs einzigartig. Doch wieso genau der FC Basel? Was ist sein Rezept?

« Wir impfen jedem neuen Spieler unsere Mentalität ein: ‹Wir wollen immer gewinnen›. » Michael Lang



« Es braucht jeden Einzelnen, den gesamten Verein. Alle müssen mithelfen. » Urs Fischer



« Wir wollen in jedem Spiel das Maximum. » Renato Steffen



Langsam wird der Meistertitel zur Routine. Ein Novum ist allerdings die Geschwindigkeit: So früh hat sich noch nie ein Super-League-Team den Titel gesichert. Kann man sich wenigstens noch an diesen Rekorden erfreuen?

« Wann ist eigentlich völlig egal, wichtig ist der 2. Stern. » Renato Steffen



Für die einen ist der Zeitpunkt des definitiven Titelgewinns durchaus wichtig – aus unterschiedlichen Gründen:

« Die Meisterschaft jetzt zu holen, war extrem wichtig. Jetzt können wir uns ganz auf den Cup konzentrieren und haben wieder einen neuen Aufhänger, einen neuen Reiz. » Urs Fischer



« Es ist Freitagabend, und das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt können wir das ganze Wochenende durchfeiern. » Michael Lang



Trotz Partystimmung: Geht das jetzt für immer so weiter? Oder hat die Basler Dominanz auch einmal ein Ende?