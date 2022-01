Die 10 Super-League-Klubs sind in der Winterpause nicht untätig geblieben. Dabei wurde auf dem Transfermarkt ganz unterschiedlich zugeschlagen. Während es beispielsweise in Zürich und bei Servette eher ruhig blieb, schaut dies in Basel ganz anders aus.

Ein knappes Dutzend Spieler verliess den FCB. Darunter sind gewichtige Abgänge wie beispielsweise jener von Nati-Verteidiger Eray Cömert (Valencia). Zudem dürfte auch der Abgang von Topskorer Arthur Cabral unmittelbar bevorstehen.

Die Winter-Zuzüge in der Super League

Bild 1 / 11 Legende: Maren Haile-Selassie (FC Lugano) 22 Jahre alt und bereits ein Wandervogel: Für Maren Haile-Selassie ist Lugano bereits die 5. Station in der Schweiz. Nach Einsätzen beim FC Zürich, Wil und Rapperswil-Jona war frühere Schweizer Nachwuchs-Internationale zuletzt für Xamax tätig. Nun geht er im Tessin auf Punktejagd. Freshfocus Bild 2 / 11 Legende: Jordi Quintilla (FC St. Gallen) Einmal St. Gallen-Basel retour, bitteschön! Bereits nach einem halben Jahr beim FC Basel kehrt Jordi Quintilla zum FC St. Gallen zurück. Vor seinem ablösefreien Wechsel zum FCB war der spanische Mittelfeldspieler in der Ostschweiz 3 Saisons lang ein Schlüsselspieler gewesen. Freshfocus Bild 3 / 11 Legende: Karol Mets (FC Zürich) Grosse Männer für grosse Taten: Für die Mission Meistertitel sicherte sich der FC Zürich die Dienste von Karol Mets. Der 1,91-m-Hüne soll die Defensive des Leaders verstärken. Freshfocus Bild 4 / 11 Legende: Marvin Spielmann (Lausanne-Sport) Ein Mann der Spiele braucht: Marvin Spielmann kam bei YB in der Super League nicht mehr wie gewünscht zum Einsatz, bestritt in der Hinrunde lediglich 3 Teileinsätze. Nun sucht der 25-Jährige sein Glück in der Westschweiz und heuert bei Lausanne-Sport an. Freshfocus Bild 5 / 11 Legende: Noah Katterbach (FC Basel) Von einer Stadt am Rhein zur nächsten: Noah Katterbach stösst vom 1. FC Köln zum FC Basel. Am Rheinknie unterzeichnete der linke Aussenverteidiger einen Leihvertrag bis Ende des Jahres, Basel besitzt eine Übernahme-Option für den 20-Jährigen. Freshfocus Bild 6 / 11 Legende: Li Lei (Grasshoppers) Verstärkung aus Fernost für die Grasshoppers: Mit Li Lei wechselt ein chinesischer Nationalspieler nach Zürich. Der 29-Jährige soll die GC-Defensive verstärken. Freshfocus Bild 7 / 11 Legende: Ignacio Aliseda (FC Lugano) 3.5 Millionen Euro musste Lugano nach Chicago überweisen, um sich die Dienste von Ignacio Aliseda zu sichern. Im Tessin wurde der argentinische U23-Internationale mit einem bis Sommer 2025 gültigen Vertrag ausgestattet. imago images Bild 8 / 11 Legende: Asumah Abubakar (FC Luzern) In der Hinrunde kam Asumah Abubakar bei Lugano in 17 von 18 Super-League-Partien zum Einsatz. 3 Tore liess sich der Stürmer gutschreiben, nun zieht es ihn auf die andere Seite des Gotthards. Neu will Abubakar in Luzern über Tore jubeln. imago images Bild 9 / 11 Legende: Anthony Racioppi (Young Boys) Mit Stammgoalie David von Ballmoos und Ersatzmann Guillaume Faivre sind bei YB zu Beginn der Rückrunde bei Torhüter nicht einsatzbereit. Der Klub musste reagieren und verstärkte sich mit Anthony Racioppi. Beim amtierenden Meister unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2025. Freshfocus Bild 10 / 11 Legende: Giovanni Sio (FC Sion) Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Von 2010 bis 2012 absolvierte Giovanni Sio 48 Partien im Sittener Trikot, voraussichtlich bis Sommer 2023 wird der französisch-ivorische Doppelbürger erneut im Wallis auflaufen. Freshfocus Bild 11 / 11 Legende: Alexandre Jankewitz (FC St. Gallen) Um die Personalnot auf dem Platz zu lindern, machten sich die St. Galler auf die Suche nach einem Mittelfeldspieler – und wurden bei YB fündig. Mit Alexandre Jankewitz stösst ein Stammspieler der Schweizer U21-Nationalmannschaft leihweise bis Sommer 2022 in die Ostschweiz. Freshfocus

SRF-Fussball-Experte Kay Voser überraschte beim Tabellenzweiten FCB der Abgang von Edon Zhegrova zum OSC Lille. Voser sagt: «Ich hätte erwartet, dass er die Rückrunde noch in Basel absolviert, sich dort weiter entwickelt und erst dann den Sprung ins Ausland macht.»

Der Zuzug von Karol Mets gibt der FCZ-Verteidigung zusätzlich Breite.

Bei Schweizer Meister YB, aktuell auf Rang 3 rangiert, sieht Voser mit Silvan Hefti und Michel Aebischer zwar zwei gewichtige Abgänge. Er sagt aber auch: «YB kann diese Transfers verkraften. Zudem kommen Spieler wie Jean-Pierre Nsame oder Cédric Zesiger zurück. YB hat noch immer das beste Kader in der Super League.»

Und wie steht es um Leader Zürich? Voser: «Der Zuzug von Karol Mets gibt der FCZ-Verteidigung zusätzlich Breite. Zürich ist weiterhin sehr gut aufgestellt. Grosser Handlungsbedarf bestand nicht.»

Was der SRF-Experte zu den Grasshoppers als «Farmteam» sagt, wie er Luganos Neuverpflichtung Ignacio Aliseda einschätzt, was er von der Rückkehr von Jordi Quintilla nach St. Gallen hält und wie gewichtig in Lausanne der Abgang von Cameron Puertas ist, erfahren Sie im Video unten.