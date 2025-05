Der FC Aarau will zurück in die Super League. In der Barrage gegen GC ist man zwar Aussenseiter. Trotzdem soll es endlich klappen mit der Promotion.

Fast auf den Tag genau vor 10 Jahren wurde Aaraus Abstieg aus der Super League besiegelt. Am 25. Mai 2015 war es, als St. Gallen-Angreifer Goran Karanovic den FCA mit einem Viererpack beim 5:1-Sieg in die Challenge League spedierte. «Aarau gehört in die Super League. Es tut mir leid für sie», sagte der gebürtige Aargauer damals.

10 Saisons später spielt Aarau noch immer in der Zweitklassigkeit. Mehrere Male war man dem Aufstieg nahe. 2019 stand der Klub gar bereits mit mehr als eineinhalb Beinen in der Super League. Doch die Aargauer verspielten in der Barrage gegen Xamax im Rückspiel zu Hause einen 4:0-Hinspielsieg und verloren im Penaltyschiessen.

Nun steht der FCA abermals in der Barrage, erneut trennen ihn nur 2 Spiele von der Rückkehr in die Super League. Der Gegner heisst am Dienstag (Hinspiel) und Freitag (Rückspiel) nicht mehr Xamax, sondern GC. Die Zürcher haben enttäuschende Monate hinter sich und werden zwar Favorit, aber kein übermächtiger Kontrahent sein. Der Aarauer Traum vom Aufstieg ist greifbar – wieder einmal.

Jäckle und die Sehnsucht nach der Super League

Einer, der die grosse Aarauer Sehnsucht nach der Rückkehr ins Oberhaus bestens einzuschätzen weiss, ist Olivier Jäckle. Das Urgestein debütierte vor etwas mehr als 13 Jahren in der 1. Mannschaft, die damals noch – respektive schon – in der Challenge League spielte. Es folgte der Aufstieg 2013 und 2 Saisons später der bereits erwähnte Abstieg.

Barrage GC – Aarau Box aufklappen Box zuklappen Das Barrage-Hinspiel wird am Dienstagabend um 20:30 Uhr angepfiffen. Die Grasshoppers geniessen zwar Heimrecht, müssen die Partie jedoch in Lugano austragen, weil der Letzigrund wegen eines anstehenden Konzertes besetzt ist. Das Rückspiel auf dem Aarauer Brügglifeld geht am Freitag ab 20:30 Uhr über die Bühne.

Auf 390 Partien mit dem FC Aarau bringt es der 32-Jährige inzwischen. Bloss 51 davon entfallen auf die Super League. Nur allzu gerne würde Jäckle, der einen Vertrag bis 2026 besitzt, diese Zahl ab nächster Saison nach oben schrauben.

«Wir geben alles, um das Maximum, sprich den Aufstieg, zu erreichen», verspricht Jäckle. «Die Leute freuen sich und sollte es klappen, würde es eine Explosion geben.» Jäckle warnt aber gleichzeitig und spricht von einem «grossen, grossen Stück Arbeit», welches auf ihn und seine Mannschaft warten würden.

Gjorgjev gegen seine alte Liebe

Besonders speziell werden die Barrage-Spiele für Nikola Gjorgjev. Der 27-Jährige stiess als Jugendlicher zu den «Hoppers», avancierte in Zürich zum Profispieler und verbrachte einen Grossteil seiner Karriere bei GC. 2021 gelang ihm mit den Grasshoppers der Aufstieg in die Super League (nicht in der Barrage, sondern als Tabellenerster), seit 2022 schnürt er die Fussballschuhe für Aarau.

«Es wird etwas Besonderes. Ich durfte über 100 Mal das GC-Trikot tragen, habe meine Jugend dort verbracht, habe meine Lehre dort gemacht», sagt der 7-fache Saisontorschütze. «GC ist der ganz klare Favorit, aber in 2 Spielen ist alles möglich.»

