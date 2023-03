Legende: Verpasste nach der WM-Pause erst ein Spiel Basel-Captain Fabian Frei. Am letzten Super-League-Spieltag fehlte er wegen einer Gelbsperre. Ansonsten hat der 34-Jährige jede Spielminute in diesem Jahr in den Knochen. KEYSTONE/Urs Flueeler

Nach stürmischen Tagen und Wochen, in denen die Verzweiflung weit grösser als die Zuversicht war, scheint beim FC Basel endlich wieder einmal so etwas wie eine Mini-Euphorie zu herrschen.

In der Conference League schaltete «Rot-Blau» nach einem emotionalen Rückspiel im St. Jakob-Park den türkischen Meister Trabzonspor aus und zog in den Achtelfinal ein. Und am vergangenen Mittwoch zeigte der FCB in St. Gallen Moral, drehte einen Rückstand und sicherte sich das Ticket für den Cup-Halbfinal. Eine durchaus respektable Leistung, wenn man bedenkt, wie es noch vor wenigen Wochen um den Klub vom Rheinknie stand.

Basel schaltet im Cup-Viertelfinal St. Gallen aus
Basel zieht in der Conference League in den Achtelfinal ein

Rotieren oder weiter forcieren?

Doch nun stellt sich die Frage: Wie viele Körner hat Basel aufgebraucht, um unter Heiko Vogel wieder zurück in die Spur zu gelangen? Seit der Sportchef Anfang Februar seinen Trainer Alex Frei entliess und selbst die Zügel an der Seitenlinie in die Hand nahm, hat der FCB ausschliesslich «Englische Wochen» bestritten. Und zumindest die nächsten zwei Wochen geht es für die «Bebbi» im Halb-Wochen-Rhythmus weiter – so ist es, wenn man im März noch auf 3 Hochzeiten tanzt.

Am Samstag steht das Gastspiel beim FC Luzern auf dem Mammut-Programm der Basler. Ob Vogel seinen besten Kräften in der Innerschweiz eine Verschnaufpause gewährt? Es wäre nachvollziehbar. Wirklich leisten kann es sich der FCB jedoch nicht. Vom Meistertitel ist in Basel schon längst keine Rede mehr. Mittlerweile ist aber auch das erklärte Ziel der Mannschaft, Platz 2, in Gefahr. 7 Punkte beträgt der Rückstand auf Servette, den ersten «Verfolger» von Leader YB.

Luzern ein gutes Pflaster

Auch Luzern liegt vor dem FCB. Mit einem Auswärtssieg könnten die Basler aber mit dem FCL gleichziehen. Wirft man einen Blick in die jüngere Vergangenheit, gibt es für die FCB-Anhänger durchaus Grund, zuversichtlich zu sein. Die letzten 5 Liga-Direktduelle in der Luzerner Arena gingen allesamt an Basel.

Als Luzern letztmals einen Heimsieg gegen den FCB feiern konnte, hiessen die beiden Trainer noch Fabio Celestini und Marcel Koller. Im Juni 2020 behielt der FCL mit 2:1 die Oberhand.